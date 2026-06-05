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Camila Queiroz pode substituir Marina em ‘Paraíso Perdido’

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Camila Queiroz desponta para substituir Marina em 'Paraíso Perdido'
Camila Queiroz desponta para substituir Marina em 'Paraíso Perdido'

A série Paraíso Perdido, produzida para o Globoplay, está em busca de uma nova protagonista após a saída de Marina Ruy Barbosa do projeto. A atriz Camila Queiroz é o principal nome sendo considerado para o papel, mas sua escalação depende de fatores como compromissos pessoais e profissionais.

Camila, que se tornou mãe de uma menina chamada Clara há poucos meses, tem priorizado sua vida familiar. Durante a gravidez, ela já havia rejeitado a oferta para atuar na novela Quem Ama Cuida. Apesar disso, a equipe da Globo acredita que Paraíso Perdido pode ser uma oportunidade viável para ela, pois a produção será menor, com apenas 40 episódios e um cronograma de gravação mais curto, possibilitando uma flexibilidade maior em sua agenda.

Além disso, Camila possui um compromisso com a HBO para gravar a sequência de Beleza Fatal em 2027, o que torna a definição de suas próximas atuações ainda mais importante.

A série Paraíso Perdido já passou por diversas mudanças antes de ser adaptada para o streaming. Originalmente, a trama estava prevista para ir ao ar no horário das dez da Globo, mas enfrentou riscos de cancelamento. A Globo agora busca tornar essa produção uma aposta de destaque na sua plataforma digital.

Inspirada em quatro obras do dramaturgo Nelson Rodrigues, a série exige uma protagonista capaz de lidar com personagens e conflitos complexos. Essa exigência faz com que o nome de Camila seja tão relevante, considerando sua popularidade e experiência em melodramas.

Enquanto a escolha da protagonista não é definida, a produção avança na formação do elenco. Alexandre Nero e Eduardo Sterblitch já estão confirmados para participar, e a direção será assinada por Joana Jabace. A decisão sobre quem assumirá o papel principal deve ser finalizada nas próximas semanas, à medida que a Globo busca equilibrar questões artísticas, disponibilidade e agenda de gravações.

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