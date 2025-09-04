Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

Após apresentar a nova linha de suas picapes full-size em agosto, a Ram do Brasil está agora revelando os acessórios que vêm junto com as potentes 2500 e 3500. São mais de 30 itens originais, muitos deles fabricados aqui no Brasil. Isso significa que quem está em busca de robustez e sofisticação na linha Heavy Duty tem ainda mais opções para personalizar sua Ram.

Entre os destaques, encontramos a capota marítima rígida elétrica, os estribos com acionamento automático, um tapete de caçamba e as elegantes ponteiras de escapamento, que podem ser cromadas ou pretas. Ah, e se você é do tipo que leva bicicleta para todo canto, a capa Transbike e o engate reboque são soluções bem práticas para o uso diário.

A produção local dessas opções não só diminui o tempo de entrega, como também torna os preços mais competitivos em relação aos concorrentes. Vale lembrar que todos esses acessórios podem ser encomendados nas concessionárias Ram espalhadas pelo Brasil. Assim, você pode aproveitar a visita para dar uma olhada e, quem sabe, sair com algo a mais para a sua picape.

Linha Ram 2025 ganhou cara nova

No que diz respeito à linha 2025 das Ram 2500 e 3500, as novidades não param. O motor Cummins 6.7 Turbodiesel está mais forte e agora entrega impressionantes 436 cv e 149 kgfm de torque. Isso é um salto de 59 cv e 32 kgfm em relação à geração anterior. O novo motor é um verdadeiro divisor de águas, contando com um bloco, cabeçote, velas e turbina de geometria variável, sempre acoplado a uma transmissão automática de oito marchas.

Esteticamente, as picapes ganharam uma grade nova, faróis de LED com quatro canhões, lanternas também em LED e rodas de 18 polegadas com pneus para uso misto. Os retrovisores agora têm ajuste e extensão elétrica, iluminação integrada e câmeras laterais. Tem até espelho digital no interior e a tampa da caçamba pode ser aberta com chave, painel ou até pelo aplicativo RAM Connect. O sistema de compartimentos laterais, conhecido como RAM Box, é outro destaque que torna esse modelo ainda mais funcional.

Desempenho e Conforto

Para quem está pensando em capacidade de carga, a Ram 2500 é focada no conforto, com suspensão traseira de molas helicoidais que suporta até 1.001 kg e pode rebocar até impressionantes 8.948 kg. Já a 3500 foi pensada para quem realmente precisa de capacidade de trabalho, com feixes de molas que permitem carregar até 1.597 kg e rebocar 9.079 kg.

Os preços começam em R$ 559.990 para a 2500 Laramie e chegam a R$ 679.990 para a 3500 Longhorn. E a versão Night Edition da 2500, que estava disponível em 2024, não é mais produzida, mas ainda dá para achar algumas unidades em estoque.

Ambas as versões oferecem um conforto que surpreende. Os bancos dianteiros contam com ventilação e aquecimento, e os traseiros também têm aquecimento. O som é um item que merece destaque: a 2500 vem equipada com um sistema Alpine com nove alto-falantes e subwoofer de 10 polegadas, enquanto a 3500 traz um sistema Harman Kardon com 16 alto-falantes. E quem já enfrentou congestionamento vai adorar os assistentes de tecnologia, como o controle de cruzeiro adaptativo e a visão 360 graus com oito câmeras que facilitam manobras em espaços apertados.

Para os apaixonados por picapes, as novas Ram realmente trazem um pacote muito interessante, a começar pela robustez e classe que transparecem em cada detalhe.