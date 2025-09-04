Netflix encerra operações e milhões podem perder acesso

A Netflix anunciou que, a partir de outubro, fará mudanças importantes na sua oferta de planos no México. Isso vem numa tentativa de se ajustar às novas necessidades dos usuários e ao cenário do mercado. A principal alteração é a eliminação do plano básico, que será substituído por opções mais robustas.

Quem atualmente está no plano básico será automaticamente transferido para o plano “Estándar com anúncios”, sem que haja custos adicionais para isso. Essa mudança já passou por países como o Brasil, em novembro de 2022, e reflete o desejo da empresa de oferecer mais flexibilidade e opções variadas para um público que busca experiências diferentes.

Novos planos e motivações da Netflix

A atualização dos planos visa proporcionar aos assinantes mexicanos um mix mais diversificado de entretenimento. A Netflix está focada em inovações e melhorias constantes para continuar atraente. Um dos principais novos planos é o “Estándar com anúncios”, que custará 119 pesos por mês. Esse plano traz um bom equilíbrio entre preço e serviço, com streaming em 1080p e a possibilidade de assistir em até dois dispositivos ao mesmo tempo. Além disso, não exige compromisso a longo prazo, o que é um plus para quem gosta de flexibilidade.

Especificações dos novos planos

Estándar com anúncios : Este modelo oferece acesso à maioria do catálogo, incluindo séries e filmes populares, com anúncios durante a visualização, mas com interrupções mínimas.

Estándar sem anúncios : Para quem prioriza uma experiência ininterrupta, essa opção é perfeita. Aqui, não há anúncios, permitindo que você assista aos conteúdos sem interrupções.

Premium: Ideal para quem valoriza a qualidade máxima, esse plano proporciona streaming em Ultra HD 4K e suporta até quatro dispositivos simultaneamente, perfeito para famílias ou grupos que querem assistir juntos.

Adições aos planos de streaming

Além dos novos planos, a Netflix vai começar a oferecer transmissões de eventos esportivos ao vivo, como jogos da NFL e da WWE, algo inédito no seu catálogo. Essa novidade não apenas amplia o que a plataforma oferece, mas também a coloca em uma posição competitiva em um mercado de streaming que vem ganhando cada vez mais força.

Com a saída do plano básico em outubro, os assinantes do México vão precisar revisar suas opções na Netflix. No entanto, as mudanças parecem promissoras e atendem à demanda crescente por conteúdos variados e de qualidade.