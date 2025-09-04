Notícias

Uber anuncia novas vantagens para usuários no Brasil

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Uber planeja vantagens inéditas para clientes do aplicativo no Brasil
Uber planeja vantagens inéditas para clientes do aplicativo no Brasil

A Uber está sempre buscando formas de melhorar o que oferece aos seus usuários aqui no Brasil. E uma das novidades em estudo pode trazer bastante conforto, especialmente em momentos complicados durante a viagem.

A ideia é implementar um novo sistema que vai garantir compensações para situações como atrasos e cancelamentos. Com isso, a empresa espera aliviar um pouco os transtornos que os passageiros enfrentam.

A proposta envolve quatro tipos de cobertura extra que podem oferecer indenizações fixas. Os detalhes dos valores ainda não foram divulgados, mas as coberturas incluem:

  • Compensação por atrasos na viagem: Essa cobertura é para quem enfrenta prejuízos quando a corrida não ocorre no horário esperado.

  • Compensação por cancelamentos: Se uma corrida cancelada impactar compromissos importantes, o usuário terá apoio.

  • Cobertura para voos perdidos: Para situações em que o passageiro perde o embarque por causa de problemas na corrida, essa assistência será válida.

  • Reembolso por itens pessoais: Esse recurso traz proteção para os pertences que os passageiros levam consigo durante a viagem.

Um modelo parecido já funciona em Mumbai, na Índia. Nessa cidade, a Uber oferece uma indenização de 7.500 rúpias indiana, o que equivale a cerca de R$ 460. Para receber essa compensação, o cliente precisa apresentar documentos que comprovem o ocorrido.

Valores: quanto vai custar o novo recurso da Uber?

A boa notícia é que, mesmo com esse foco na satisfação do usuário, as primeiras informações indicam que o custo do novo seguro deverá ser de até R$ 0,20 por viagem.

Vale lembrar que esse valor pode mudar conforme a aceitação e os custos operacionais, e a cobrança deve ser opcional. Isso significa que o passageiro poderá escolher se deseja incluir ou não essa cobertura na corrida, dependendo da sua necessidade.

Atualmente, a Uber está realizando pesquisas com um grupo de passageiros para entender o quão útil esse serviço pode ser e, claro, para ajudar a definir o valor da taxa extra. Assim, ainda não há uma data definida para o lançamento do seguro, mas as expectativas são boas.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Este são os sucos cheios de proteína que vão te fazer ganhar massa muscular

Sucos ricos em proteína para aumentar a massa muscular

39 minutos atrás
Netflix cancela operação e milhões de usuários correm risco de ficar sem acesso

Netflix encerra operações e milhões podem perder acesso

2 horas atrás
Mastercard emite comunicado sobre gastos de R$15 mil e deixa usuários revoltados

Mastercard esclarece gastos de R$15 mil e gera descontentamento

3 horas atrás
Brasileiros descobrem direito esquecido que pode render mais de R$ 500 mil

Brasileiros encontram direito esquecido com valor de até R$ 500 mil

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo