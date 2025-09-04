Uber anuncia novas vantagens para usuários no Brasil

A Uber está sempre buscando formas de melhorar o que oferece aos seus usuários aqui no Brasil. E uma das novidades em estudo pode trazer bastante conforto, especialmente em momentos complicados durante a viagem.

A ideia é implementar um novo sistema que vai garantir compensações para situações como atrasos e cancelamentos. Com isso, a empresa espera aliviar um pouco os transtornos que os passageiros enfrentam.

A proposta envolve quatro tipos de cobertura extra que podem oferecer indenizações fixas. Os detalhes dos valores ainda não foram divulgados, mas as coberturas incluem:

Compensação por atrasos na viagem: Essa cobertura é para quem enfrenta prejuízos quando a corrida não ocorre no horário esperado.

Compensação por cancelamentos: Se uma corrida cancelada impactar compromissos importantes, o usuário terá apoio.

Cobertura para voos perdidos: Para situações em que o passageiro perde o embarque por causa de problemas na corrida, essa assistência será válida.

Reembolso por itens pessoais: Esse recurso traz proteção para os pertences que os passageiros levam consigo durante a viagem.

Um modelo parecido já funciona em Mumbai, na Índia. Nessa cidade, a Uber oferece uma indenização de 7.500 rúpias indiana, o que equivale a cerca de R$ 460. Para receber essa compensação, o cliente precisa apresentar documentos que comprovem o ocorrido.

Valores: quanto vai custar o novo recurso da Uber?

A boa notícia é que, mesmo com esse foco na satisfação do usuário, as primeiras informações indicam que o custo do novo seguro deverá ser de até R$ 0,20 por viagem.

Vale lembrar que esse valor pode mudar conforme a aceitação e os custos operacionais, e a cobrança deve ser opcional. Isso significa que o passageiro poderá escolher se deseja incluir ou não essa cobertura na corrida, dependendo da sua necessidade.

Atualmente, a Uber está realizando pesquisas com um grupo de passageiros para entender o quão útil esse serviço pode ser e, claro, para ajudar a definir o valor da taxa extra. Assim, ainda não há uma data definida para o lançamento do seguro, mas as expectativas são boas.