qual é o mais econômico?

Com a crescente oferta de carros elétricos no mercado, a galera está se perguntando: vale a pena investir em um híbrido convencional ou um modelo plug-in mais caro? É uma escolha difícil, especialmente com tanta tecnologia nova e nomes de marketing que mais confundem do que ajudam.

Para esclarecer essas dúvidas, a Toyota fez um estudo na Itália. O foco foi comparar o desempenho de um híbrido padrão com um plug-in, ambos inspirados no modelo C-HR — que, por sinal, não está à venda por aqui. No Brasil, a Toyota oferece o RAV4 PHEV, que custa a partir de R$ 402.420.

Um Estudo Aprofundado

Este estudo foi realizado em parceria com a Universidade Guglielmo Marconi e envolveu 111 motoristas, somando quase 30.000 km de estrada. O objetivo era analisar o consumo de combustível, a autonomia e os custos reais de uso dos dois modelos. Isso tudo sob a coordenação do professor Fabio Orecchini.

Os dados foram coletados através de mais de 93 milhões de medições de sete carros, sendo quatro híbridos convencionais e quatro plug-ins. As rotas escolhidas incluíram uma urbana/rodoviária de 37 km e outra de autoestrada de 67 km, ambas com partida e chegada na sede da Toyota em Roma.

Pensa como é legal isso: cada teste gerou uma montanha de informações, com medições feitas até 50 vezes por segundo! Isso resultou em mais de 650 horas de direção monitorada.

O Que Revela a Pesquisa?

Um ponto interessante é que o híbrido convencional se destacou na cidade. Ele consegue rodar com o motor a combustão desligado 83,7% do tempo. Essa porcentagem despenca fora do ambiente urbano, especialmente nas estradas, onde o consumo aumenta.

Comparação de Consumo

Vamos dar uma olhada nos números:

C-HR Híbrido:

Urbano: 21,46 km/l

Via Expressa: 24,33 km/l

Rodoviário: 18,35 km/l

C-HR Plug-in:

Autonomia elétrica média: 64,5 km na cidade, 66,1 km em vias expressas e 63,0 km na estrada.

Consumo de energia: na média, fica em torno de 5,49 km/kWh.

Quando a bateria acaba, o plug-in se comporta como um híbrido comum, ajustando o consumo para um nível similar ao do C-HR tradicional. É como ter o melhor dos dois mundos, mas isso depende de você recarregar o carro.

Vale a Pena Optar pelo Plug-in?

A questão aqui é: como e onde você vai recarregar o carro? Se você tiver um espaço para instalação de um carregador em casa ou já usar energia solar, o plug-in pode ser uma excelente escolha, reduzindo bastante os custos.

Ainda assim, quem depende de carregamento público pode acabar gastando mais. A pesquisa indica que, dirigindo 50 km por dia, quem utiliza recarga pública pode ter um custo 18% superior em relação ao híbrido convencional.

Conclusão da Pesquisa

Então, a pesquisa praticamente confirma isso: se você conseguir recarregar seu plug-in em casa, ele se torna muito mais vantajoso. Mas se depender de estações públicas, pode não compensar tanto, principalmente por causa do consumo e do preço de compra do veículo.

No fim das contas, a escolha entre um híbrido e um plug-in realmente depende do seu estilo de vida e como você vai utilizar a tecnologia. Afinal, cada motorista tem suas particularidades!