Prefeitura do rio apresenta plano para eventos do brics

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o plano operacional para a Cúpula do BRICS, um encontro que reunirá os líderes das principais economias emergentes do mundo. O evento ocorrerá entre os dias 4 e 7 de julho e contará com a presença de delegações que começarão a chegar a partir do dia 30 de junho.

O vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, apresentou o plano operacional em uma coletiva realizada no Centro de Operações e Resiliência (COR). Ele destacou a importância do evento para a imagem da cidade no cenário internacional e reiterou o desejo do Rio de Janeiro de se candidatar a sediar a futura sede do BRICS.

A Cúpula será realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, e está prevista para reunir mais de 4 mil participantes de 37 países, incluindo lideranças do grupo e representantes de nações convidadas. O BRICS atualmente conta com 11 países membros, entre eles Brasil, Rússia, Índia e China, além de vários países parceiros.

A programação do BRICS no Rio incluirá encontros de ministros de finanças e governadores do conselho do Novo Banco de Desenvolvimento – um dos braços financeiros do grupo. Nestes dias, o Hotel Fairmont em Copacabana será o local de importantes reuniões, com cerca de 2 mil participantes aguardados.

Para garantir a segurança e o bom andamento dos eventos, intervenções no trânsito e nas áreas de lazer serão realizadas. O Aterro do Flamengo, por exemplo, ficará fechado para o público, e haverá proibições de estacionamento na orla da Zona Sul durante os dias do evento. Além disso, o acesso à Praia do Flamengo terá restrições.

A Prefeitura do Rio está trabalhando em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança. Diversas ações serão implementadas, incluindo um monitoramento intenso por meio de câmeras e drones, além de um contingente de 500 guardas municipais que atuarão no evento.

Os dias 4 e 7 de julho serão pontos facultativos e feriados, respectivamente, para as repartições públicas municipais. No entanto, estabelecimentos como comércio, bares e restaurantes funcionarão normalmente.

Com a realização desses eventos, a Prefeitura espera não apenas promover o Rio como um importante centro de eventos internacionais, mas também aproveitar a ocasião para impulsionar o desenvolvimento urbano e econômico na cidade.