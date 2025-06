Q3 2026 básico tem design surpreendentemente simples para Audi

A nova geração do Audi Q3 chegou às lojas e já começou a despertar a curiosidade dos apaixonados por carros. Enquanto muitos de nós estamos acostumados a ver as versões mais sofisticadas nas apresentações, agora o modelo básico revela um visual mais simples do que esperávamos.

Vamos falar de números? O Q3 parte de € 44.600, o que dá cerca de R$ 287 mil. E, ao dar uma olhada mais de perto, algumas diferenças no design são evidentes. As rodas de 17 polegadas e pneus 235/60 podem parecer um pouco pequenas, especialmente quando comparadas às 20 polegadas da versão S Line, que sempre atraem mais olhares.

E quem não gosta de um bom farol? Na versão básica, você ainda tem faróis full LED, mas sem aqueles detalhes mais sofisticados que o Matrix oferece na versão topo de linha. Não dá pra dizer que o visual é a mesma coisa.

Quando a gente vira para a traseira do Q3, a simplicidade continua. As lanternas traseiras não usam a tecnologia OLED e a barra de luz integrada foi eliminada. O logo da Audi, com suas quatro argolas, também não acende. Para um modelo que tenta se destacar, isso pode parecer um pouco decepcionante.

O interior do carro também não foge da regra. O acabamento é mais básico, com menos detalhes metálicos e o sistema de iluminação ambiente desapareceu. Os bancos de tecido são confortáveis, mas quem curte um toque mais sofisticado pode sentir falta de algo a mais.

Por outro lado, a Audi manteve algumas características de praticidade. O Q3 vem equipado com um painel digital de 11,9 polegadas e uma tela multimídia de 12,8 polegadas, e as bordas são bem grossas. Para quem passa muito tempo rodando, essas telas grandes podem ser carregadas de informações úteis.

Uma novidade interessante é que os controles do limpador de para-brisa e sinalizadores estão agrupados em uma haste unificada do lado esquerdo, liberando espaço no console central. Isso significa um par de porta-copos e uma tampa deslizante que esconde portas USB-C e um carregador indutivo.

E, claro, uma boa notícia para os fãs de desempenho: nada de escapamentos falsos. A Audi promete usar escapamentos verdadeiros, embora escondidos sob o para-choque nesta versão. Em futuras versões como a SQ3 e a RS Q3, podemos esperar um design mais ousado.

Por fim, a marca vai lançar o Q3 na Europa em setembro, mas ainda não há confirmação de quando ele vai chegar no Brasil. Para quem curte acompanhar as novidades automotivas, com certeza, esse é um modelo que promete gerar burburinho.