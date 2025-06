assassino do twitter ocultava 240 restos mortais

Um homem conhecido como Shiraishi foi condenado por assassinar nove pessoas, sendo oito mulheres e um homem, entre 15 e 26 anos, em 2017. Todas as vítimas foram atraídas para a casa do condenado, onde ele cometeu os crimes, esquartejando os corpos e escondendo os restos. Além dos assassinatos, os crimes de Shiraishi também incluem roubo e estupro.

Shiraishi ficou conhecido como o “assassino do Twitter” por usar a rede social para se conectar com suas vítimas. Ele admitiu que procurava pessoas com tendências suicidas e oferecia ajuda para elas se matarem. Em 2020, ele foi condenado à pena de morte.

Os advogados de Shiraishi tentaram reverter a sentença, alegando que suas vítimas, ao manifestarem pensamentos suicidas, deram consentimento para seus próprios assassinatos. No entanto, essa defesa foi rejeitada por um juiz, que classificou os crimes como “astutos e cruéis”.

O ministro japonês da Justiça, Keisuke Suzuki, afirmou que Shiraishi agiu para satisfazer “seus próprios desejos sexuais e financeiros”. Após uma análise cuidadosa, Suzuki decidiu pela execução do condenado, que ocorreu recentemente por enforcamento. Essa foi a primeira execução no Japão desde 2022.

Em casos de crise emocional, é fundamental procurar ajuda. O CVV (Centro de Valorização da Vida) está disponível 24 horas por dia pelo telefone 188, além de oferecer atendimento por e-mail, chat e presencialmente, com mais de 120 postos em todo o Brasil.