Promoção do Tiggo 7 Hybrid é lançada pela CAOA Chery

A Caoa Chery decidiu dar um gás nas vendas e anunciou uma redução no preço do Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive. Agora, você pode levar para casa essa belezura preta por apenas R$ 169.990. Se você preferir outras cores — cinza, branco ou azul — o preço sobe para R$ 171.990, que é o mesmo da versão a combustão.

Essa estratégia é bem acertada, focando em quem busca um SUV moderno, cheio de tecnologia e que ainda traz as vantagens de um sistema híbrido. Mas é bom ficar de olho, porque essa promoção é válida até o dia 30 de setembro ou enquanto durar o estoque. Então, se você está pensando em dar uma renovada na sua garagem, pode ser uma boa hora.

Quando olhamos debaixo do capô do Tiggo 7 Pro Hybrid, a história é interessante. O motor 1.5 turbo flex se junta a um sistema híbrido leve de 48V, resultando em 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Já o modelo convencional vem com um motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 187 cv e 28 kgfm. Se você gosta de acelerar, vai sentir a diferença: o Tiggo 7 Pro tradicional faz de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, enquanto a versão híbrida leva 9,7 segundos.

Mas a diferença principal aparece na hora de abastecer. O Tiggo híbrido se destaca nas ruas, conseguindo uma média de 11,1 km/l, um pouco melhor do que os 10,2 km/l da versão a combustão. Porém, na estrada, o jogo inverte. O modelo a gasolina entrega 13 km/l, enquanto o híbrido fica com 11,2 km/l. Ou seja, o híbrido é realmente mais vantajoso no uso urbano.

E vamos falar um pouquinho dos equipamentos, porque eles são quase idênticos nas duas versões. Ambas contam com o pacote Max Drive, que inclui piloto automático adaptativo, câmera 360°, frenagem de emergência e assistente de faixa. No interior, você se impressiona com pequenos detalhes como um teto solar panorâmico, telas digitais de 20,5”, carregador por indução e um acabamento que dá gosto de ver.

Outro ponto interessante é a isenção ou redução do IPVA para os híbridos em determinados estados. Em São Paulo, por exemplo, o Tiggo 7 Pro Hybrid também consegue se livrar do rodízio municipal, o que ajuda bastante quem enfrenta o dia a dia na cidade.

A jogada da Caoa Chery vem em um momento positivo para a marca, que teve um crescimento de 8% nas vendas em 2025. O Tiggo 7 específicamente registrou um aumento de 26,5% nas vendas, seguindo como um dos SUVs médios mais procurados. Com os preços começando em R$ 139.990, a linha ainda inclui uma versão PHEV plug-in, mais potente, mas que chega com um valor mais elevado: R$ 219.990.

Dentre as vendas, entre janeiro e agosto de 2025, o Tiggo 7 alcançou 21.446 unidades vendidas no Brasil. Para se ter uma ideia da concorrência, o Toyota Corolla Cross lidera o ranking com 44.694 emplacamentos, seguido pelo Jeep Compass com 37.185 unidades.

Se você está na dúvida entre trocar de carro ou está pensando em partir para um híbrido, o Tiggo 7 Pro pode ser uma ótima opção a considerar!