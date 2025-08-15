Projeto para eliminar aulas obrigatórias em autoescolas gera preocupação

O governo federal decidiu fazer um movimento que promete balançar o mundo das autoescolas: eliminar a obrigatoriedade de aulas presenciais para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essa notícia está gerando um burburinho danado, especialmente entre quem já se aventurou nas ruas. A ideia é facilitar o acesso à formação de motoristas, principalmente para a galera que enfrenta dificuldades financeiras. Mas será que essa mudança é segura?

Muita gente está preocupada com o impacto que isso pode ter. Especialistas, como Ygor Valença, presidente da Feneauto, apontam que muitos alunos estão até pedindo cancelamento de matriculas nas autoescolas por causa da incerteza. O recado é claro: essas mudanças podem afetar cerca de 15 mil autoescolas que empregam mais de 300 mil pessoas. Imagina só o que isso pode causar na economia do setor!

A questão da grana também pesa. O custo atual para tirar a CNH varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil, o que acaba deixando muita gente de fora. Givaldo Vieira, da Associação Nacional dos Detrans, ressalta que enquanto mudanças podem ser bem-vindas, elas precisam ser implementadas com muita cautela. Afinal, segurança no trânsito não é brincadeira.

E não é só a carteira que está em pauta. Especialistas em segurança viária alertam que apenas eliminar as aulas não garante que o motorista estará pronto para encarar o trânsito. Vamos combinar: quem já passou por uma situação tensa no trânsito sabe o quanto é importante ter uma boa formação. Paulo Guimarães, do Observatório Nacional de Segurança Viária, defende que a formação deveria incluir direção defensiva e convivência com outros veículos. Ou seja, é preciso aprender na prática.

Agora, por outro lado, uma luz no fim do túnel apareceu com a CNH Social, que entrou em vigor em 12 de agosto. Esse programa oferece a primeira habilitação de graça para quem vive com menos recursos. Para participar, é preciso ter 18 anos, se encaixar na faixa de renda e estar inscrito no CadÚnico. A boa notícia é que a CNH Social cobre tudo: dos exames médicos às aulas práticas.

Ainda temos que ficar de olho, pois a implementação dessa medida depende de regulamentação. Cada Detran pode definir as normas e a forma de inscrição. Em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, já existem programas semelhantes que funcionam bem, mas agora todos esperam ver como essas novas diretrizes vão se desenrolar. E você, como se sentiria se essa mudança viesse pro seu estado?