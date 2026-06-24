Transmissão esportiva impulsiona Aqui Agora a marco histórico
Os índices de audiência de programas jornalísticos na televisão brasileira apresentaram mudanças significativas. No dia 23 de junho, o programa “Aqui Agora”, exibido pelo SBT, alcançou um recorde de audiência, impulsionado pelas transmissões esportivas. Com isso, o “SBT Brasil” superou o “Jornal da Band” em um confronto direto, consolidando a posição do SBT na corrida de audiência.
Por outro lado, a Record também teve um desempenho positivo em sua programação jornalística. Vários de seus programas estão registrando boas audiências, especialmente o “Cidade Alerta SP”, que se destacou entre os demais.
Na Globo, a novela “A Nobreza do Amor” conseguiu uma performance melhor que a série “Coração Acelerado”, mantendo a audiência elevada.
Os dados de audiência são fornecidos por medições do Ibope e refletem os números na Grande São Paulo. Abaixo, estão os índices médios de audiência de algumas emissoras no dia em questão:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 8,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,6 pontos
- Mais Você: 7,7 pontos
- SP1: 11,2 pontos
- Globo Esporte: 11,1 pontos
- Jornal Hoje: 11,4 pontos
- A Nobreza do Amor: 21,2 pontos
- Jornal Nacional: 21,9 pontos
Audiências da Record
- Fala Brasil: 3,2 pontos
- Balanço Geral SP: 6,6 pontos
- Cidade Alerta SP: 8,4 pontos
- Jornal da Record: 6,9 pontos
Audiências do SBT
- SBT Brasil: 4,2 pontos
- Aqui Agora: 3,7 pontos
- Programa do Ratinho: 3,7 pontos
Audiências da Band
- Jornal da Band: 3,2 pontos
- Brasil Urgente: 1,8 pontos
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,9 pontos
- TV Fama: 0,8 pontos
Esses números refletem uma disputa acirrada entre os canais, com cada emissora tentando conquistar a preferência do público. O aumento de audiência do SBT, aliado ao crescimento dos programas jornalísticos da Record, mostra um cenário dinâmico e competitivo na televisão brasileira. Cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo e serve como referência para o mercado publicitário.