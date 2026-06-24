Transmissão esportiva impulsiona Aqui Agora a marco histórico

Os índices de audiência de programas jornalísticos na televisão brasileira apresentaram mudanças significativas. No dia 23 de junho, o programa “Aqui Agora”, exibido pelo SBT, alcançou um recorde de audiência, impulsionado pelas transmissões esportivas. Com isso, o “SBT Brasil” superou o “Jornal da Band” em um confronto direto, consolidando a posição do SBT na corrida de audiência.

Por outro lado, a Record também teve um desempenho positivo em sua programação jornalística. Vários de seus programas estão registrando boas audiências, especialmente o “Cidade Alerta SP”, que se destacou entre os demais.

Na Globo, a novela “A Nobreza do Amor” conseguiu uma performance melhor que a série “Coração Acelerado”, mantendo a audiência elevada.

Os dados de audiência são fornecidos por medições do Ibope e refletem os números na Grande São Paulo. Abaixo, estão os índices médios de audiência de algumas emissoras no dia em questão:

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 8,1 pontos

: 8,1 pontos Bom Dia Brasil : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Mais Você : 7,7 pontos

: 7,7 pontos SP1 : 11,2 pontos

: 11,2 pontos Globo Esporte : 11,1 pontos

: 11,1 pontos Jornal Hoje : 11,4 pontos

: 11,4 pontos A Nobreza do Amor : 21,2 pontos

: 21,2 pontos Jornal Nacional: 21,9 pontos

Audiências da Record

Fala Brasil : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Balanço Geral SP : 6,6 pontos

: 6,6 pontos Cidade Alerta SP : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Jornal da Record: 6,9 pontos

Audiências do SBT

SBT Brasil : 4,2 pontos

: 4,2 pontos Aqui Agora : 3,7 pontos

: 3,7 pontos Programa do Ratinho: 3,7 pontos

Audiências da Band

Jornal da Band : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Brasil Urgente: 1,8 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua : 0,9 pontos

: 0,9 pontos TV Fama: 0,8 pontos

Esses números refletem uma disputa acirrada entre os canais, com cada emissora tentando conquistar a preferência do público. O aumento de audiência do SBT, aliado ao crescimento dos programas jornalísticos da Record, mostra um cenário dinâmico e competitivo na televisão brasileira. Cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo e serve como referência para o mercado publicitário.