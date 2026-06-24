Globo suspende capítulo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, a programação da Globo sofrerá mudanças significativas em razão da cobertura da Copa do Mundo 2026. A partida entre Brasil e Escócia será o destaque da noite, fazendo com que três novelas inéditas deixem de ser exibidas.

Os telespectadores não poderão acompanhar “Quem Ama Cuida”, que normalmente vai ao ar às 21h. As novelas “A Nobreza do Amor” e “Coração Acelerado”, que ocupam horários anteriores, também não serão exibidas nesta data. A mudança visa priorizar a transmissão do importante evento esportivo, que geralmente atrai uma grande audiência.

A programação esportiva começa cedo, com a apresentação do “Pré Hora – Copa do Mundo 2026”, programada para às 16h45. Nesse espaço, será discutido tudo que envolve a Copa, com novidades e análises sobre as seleções. A partida entre Brasil e Escócia está agendada para às 19h, horário de Brasília.

Além das alterações no horário nobre, outras mudanças também afetam a faixa da tarde. A novela “Além do Tempo” ainda será exibida às 15h, seguida por “Avenida Brasil” às 15h40. No entanto, a “Sessão da Tarde” será cancelada, e os telejornais locais da segunda edição não irão ao ar, já que a cobertura da Copa ocupará esses espaços.

Eventos esportivos costumam levar a emissora a reorganizar sua programação, priorizando a exibição de jogos ao vivo. Após a partida de futebol, o “Jornal Nacional” retorna às telinhas às 21h10. A noite também contará com a partida entre República Tcheca e México, marcada para às 21h45, e outros programas relacionados ao torneio, como “Central da Copa” e “Jornal da Globo”.

Com essas mudanças, a Globo manterá sua programação voltada para a Copa do Mundo até depois da meia-noite, garantindo que os telespectadores acompanhem cada momento do evento.