Medida assegura conta de luz grátis para diversas famílias

A partir de 5 de julho, o Brasil ganha uma nova Tarifa Social de Energia Elétrica, que promete beneficiar milhões de brasileiros. Essa mudança traz gratuidade e descontos na conta de luz para mais de 17 milhões de residências. Uma ótima notícia para quem já enfrenta dificuldades no dia a dia, não é mesmo?

As famílias que estão inscritas no Cadastro Único e os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) vão sentir esse alívio financeiro. No total, mais de 60 milhões de pessoas poderão reduzir o que gastam com energia em casa.

Outro ponto importante é que a nova tarifa também será acessível para membros de comunidades indígenas e quilombolas. Se eles atenderem aos critérios de cadastro e consumo, podem ter direito à redução ou até mesmo à gratuidade na conta de energia.

Impacto no consumo de energia

A boa notícia é que o acesso a esses benefícios é automático. Os elegíveis podem consumir até 80 kWh por mês de forma gratuita. Para quem consome até 120 kWh, descontos serão aplicados, fazendo uma diferença significativa no final do mês.

Se a sua família não estiver cadastrada no Cadastro Único, é hora de buscar ajuda. O primeiro passo é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para garantir o cadastro ou a regularização.

Visão geral e monitoramento

Com essa reforma no setor elétrico, a expectativa é que milhões de famílias tenham um fôlego a mais nas contas de energia. Mas não para por aí! Um monitoramento nacional será implementado para avaliar como está funcionando a Tarifa Social de Energia Elétrica e quais resultados ela está trazendo.

O objetivo é promover maior justiça no uso de energia, alcançando diretamente milhões de lares. Esse acompanhamento é essencial para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, mantendo os cadastros sempre atualizados. Dessa forma, todos poderão aproveitar essa oportunidade de alívio nas despesas do dia a dia.