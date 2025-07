Produtor de cinema move ação contra Volvo por danos auditivos

Um produtor de cinema do Tennessee, chamado Timothy Zajaros, decidiu levar a Volvo aos tribunais. A razão? Ele afirma que o sistema de som do seu Volvo XC90 causou danos irreparáveis à sua audição. Imagina só! Tudo começou em setembro de 2022, durante uma viagem no seu carro, quando um som agudo e incessante disparou pelos alto-falantes, provocando dor e resultando em perda auditiva e zumbido. Para quem curte uma boa música na estrada, isso deve ser um pesadelo.

Zajaros também menciona que esses problemas auditivos impactaram seu trabalho. Por conta das limitações que o incidente trouxe, ele diz que perdeu uma boa grana como produtor de cinema. Olhando para isso, quem nunca teve um problema no carro que fretou a diversão de dirigir? A frustração é real.

O processo inicialmente envolvia três empresas: Volvo Cars of North America, Volvo Group North America e Volvo Car USA. Entretanto, a justiça do Tennessee retirou as duas primeiras, alegando que não tinham ligação adequada com o caso. Agora, a batata quente está nas mãos da Volvo Car Corporation, na Suécia. Assim, uma juíza decidiu que não havia provas suficientes para responsabilizar a Volvo Car USA, uma vez que foi a matriz sueca que fabricou o carro. É como se você comprasse um carro em uma loja, mas o fabricante estivesse em outro país. A única relação era mesmo o nome “Volvo”, que por si só não é suficiente para estabelecer responsabilidade legal.

Além disso, Zajaros afirma que o problema no sistema de som é um defeito de fabricação. Ele acredita que a Volvo sabia do risco, mas não tomou providências para resolver a situação. Esse tipo de questão não é trivial, e faz a gente pensar: será que sempre verificamos tudo no nosso carro antes de pegar a estrada?

A Volvo, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o caso. A ação continua, agora focando na montadora sueca. Não está claro se a Volvo Suécia será responsabilizada, mas o desvio do caso para fora dos Estados Unidos mostra que a novela vai longe.

Enquanto isso, a marca não deixa de seguir em frente com seus planos e recentemente confirmou o lançamento do ES90 no Brasil em 2026, mirando diretamente em rivais de peso como BMW e Porsche. Para quem ama conhecer lançamentos, fica a expectativa.

Ah, e não podemos esquecer dos outros modelos que a Volvo já trouxe para o Brasil, como o XC60 2024, repleto de novidades tecnológicas e segurança. Aliás, situações legais envolvendo montadoras são bem comuns — a Mazda, por exemplo, também está enfrentando um processo nos EUA por informações falsas. E assim segue o mundo dos carros, cheio de histórias e surpresas.