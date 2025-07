Homem é morto a tiros no bairro Subaé, em Feira de Santana

Homicídio em Feira de Santana: Jovem de 24 anos é assassinado

No último domingo, dia 27, Alan Santana da Silva, um jovem de 24 anos, foi morto a tiros em Feira de Santana, na Rua Cassiano Ricardo, localizada no bairro Subaé. De acordo com informações da polícia, Alan foi atingido por diversos disparos, que o acertaram na cabeça, no tórax e nos braços.

As autoridades revelaram que havia um mandado de prisão aberto contra Alan por um homicídio ocorrido em junho deste ano, na cidade de Baixa Grande. Esta situação aumenta a complexidade do caso, indicando possíveis relações entre o crime atual e os eventos anteriores na vida da vítima.

Após a ação violenta, o corpo de Alan foi enviado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização dos procedimentos legais necessários. A investigação segue para tentar esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assassinato.

As comunidades locais estão em alerta com o crescente número de homicídios na região, e a situação tem gerado preocupações quanto à segurança pública.