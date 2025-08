Primeiras imagens oficiais da nova Fiat Toro 2026 são divulgadas

A Fiat do Brasil acaba de soltar as primeiras imagens da nova Toro 2026. Embora ainda seja só um teaser, o vídeo já revela algumas mudanças interessantes, especialmente na parte dianteira e no design da iluminação. Em breve, a novidade estará nas ruas.

Essa reestilização marca a segunda grande atualização da picape, e o visual agora está mais alinhado com as tendências europeias da Fiat, destacando-se o novo Grande Panda, que foi lançado no ano passado. O design traz linhas mais retas, como se pode notar pela nova grade dianteira, que agora tem elementos filetados, conferindo um ar mais sofisticado.

Os faróis dianteiros, que continuam com LEDs, agora apresentam uma assinatura luminosa bem moderna, dividida em 8 elementos que lembram pixels. Essa ideia foi utilizada antes nos compactos Argo e Cronos, além dos SUVs Pulse e Fastback. Olhando para as lanternas traseiras, a picape vai ganhar uma nova configuração em forma de “C”, que é bem diferente do modelo anterior. E o acabamento escurecido dá aquele toque elegante.

Falando do para-choque, ele vai ficar um pouco maior e mais quadrado, e se você prestar atenção nas imagens, notará que tanto a frente quanto a traseira terão aberturas laterais retangulares. Além disso, os emblemas na tampa traseira terão um novo estilo de tipografia.

### Mudanças Internas e Tecnologia

Por dentro, a maior mudança é a adoção do freio de estacionamento eletrônico. Acredite, até agora, a Toro era o único modelo da plataforma Small Wide que ainda usava o tradicional freio de mão. Também houve ajustes nos revestimentos e na interface da central multimídia, tudo seguindo a linha de atualizações que estamos vendo na linha 2026.

### Motorização e Desempenho

Sobre a motorização, não teremos grandes novidades. A picape seguirá equipada com o motor 1.3 turbo flex T270. Ele entrega até 176 cv e força de 27,5 kgfm, aliado a um câmbio CVT que simula sete marchas. Embora expectando um sistema híbrido no futuro, essa tecnologia deve chegar em um próximo momento para outros modelos da marca.

Além disso, a Toro ainda é um dos modelos mais populares da Fiat. Nos primeiros meses de 2025, fez bonito com 23.332 emplacamentos, ficando atrás apenas de modelos consagrados como a Strada, Argo, Mobi e Fastback.

E, como as concorrentes não param, a Toro precisa estar preparada. A chegada de novas picapes da Renault, Volkswagen e a Chevrolet Montana, que também vem com painel digital e uma central multimídia de 11″, promete acirrar a disputa.

Logo, teremos a Toro 2026 nas ruas, pronta para conquistar ainda mais corações apaixonados por picapes!