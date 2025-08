Marcopolo registra lucro de R$ 321 milhões no 2º trimestre

A Marcopolo, conhecida fabricante de ônibus e carrocerias, anunciou um lucro líquido de R$ 321,1 milhões no segundo trimestre deste ano. Esse valor representa um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 250,9 milhões. O lucro por ação foi de R$ 0,27.

A receita líquida da empresa atingiu R$ 2,3 bilhões, superando a receita de R$ 1,95 bilhão registrada no segundo trimestre de 2024. No entanto, a companhia enfrentou um aumento significativo em suas despesas operacionais, que totalizaram R$ 233,9 milhões, refletindo um crescimento de 38,3% em relação ao ano anterior, que tinha gasto de R$ 169,04 milhões.

Um dos destaques do desempenho financeiro da Marcopolo foi a melhora no resultado financeiro, que passou de um prejuízo de R$ 23,86 milhões no segundo trimestre de 2024 para um lucro de R$ 42,7 milhões neste ano. Essa mudança positiva foi atribuída a uma variação cambial benéfica, com a valorização do real em relação ao dólar, impactando a carteira de pedidos da empresa.

A Medida Ebitda, que representa o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de R$ 398,3 milhões, com um crescimento de 4,2% em comparação com os R$ 382,3 milhões do mesmo período de 2024. Esse aumento é explicado pelo incremento nas vendas e na receita, além do desempenho mais robusto das operações internacionais da Marcopolo.

A produção da empresa também foi analisada, totalizando 3.800 unidades no segundo trimestre, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No Brasil, foram produzidas 3.077 unidades, o que representa uma diminuição de 8,3% em comparação com o segundo trimestre de 2024. Por outro lado, a produção no exterior foi de 723 unidades, um aumento de 12,4% em relação ao ano passado.

Em termos regionais, a Marcopolo Argentina, conhecida como Metalsur, se destacou pela produção de ônibus rodoviários de alto valor agregado, com expectativas otimistas devido à evolução da economia local. Já a Marcopolo México, ou Polomex, revisou suas previsões para o ano, adotando uma postura mais cautelosa diante de um mercado desafiador.

No mercado de ações, as ações da Marcopolo fecharam cotadas a R$ 8,42, apresentando um aumento de 0,96% na B3, a bolsa de valores brasileira, durante o pregão regular.