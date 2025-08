preços e mudanças: tudo que você precisa saber

A Honda acabou de lançar a linha 2026 da XRE 300 Sahara no Brasil, e a expectativa é grande! Esse modelo, que trouxe de volta o nome tradicional “Sahara” no final de 2023, já emplacou mais de 90 mil unidades no país. Atualmente, ele é o segundo mais vendido entre as motos aventureiras em 2025, só perdendo para a NXR 160 Bros, também da Honda. Impressionante, né?

A XRE 300 Sahara 2026 se destaca pela sua versatilidade. Mantém aquela base já conhecida, com chassi herdado da CRF 250F, que é um ponto forte para quem precisa de uma moto que aguente o tranco. As suspensões de longo curso são ótimas para encarar estradas de terra e trilhas, e as rodas de 21” na frente e 18” atrás ajudam a dar aquela confiança na hora de desbravar novos caminhos.

O motor monocilíndrico OHC com 4 válvulas e tecnologia FlexOne oferece um desempenho bem interessante. São 25,2 cv com etanol e 24,8 cv com gasolina, tudo a 7.500 rpm. Para quem curte adrenalina, o torque de 2,74 kgfm com etanol e 2,70 kgfm com gasolina a 5.750 rpm faz uma boa diferença em subidas e acelerações rápidas. Aquela sensação de liberdade em uma viagem é inestimável, não é?

Além disso, a moto é equipada com um câmbio de seis marchas e injeção eletrônica PGM-FI, que garante um funcionamento suave. O painel digital blackout é outro charme, com indicador de marchas e tudo mais. Ah, e quem já ficou preso no trânsito sabe como um sistema de alerta de frenagem de emergência (ESS) pode ser útil. As luzes são full-LED e o ABS nos freios a disco, tanto na frente quanto atrás, trazem ainda mais segurança.

Uma das mudanças mais visíveis para 2026 é a atualização dos visuais. A versão Standard chega em um novo Cinza Metálico, que traz uma pegada mais discreta. Já a versão Rally mantém o famoso tricolor, agora com faixas em azul, e a Adventure, com seu bege fosco, ganhou novas combinações de cores para refrescar o visual. Detalhes que fazem a diferença para os que gostam de se destacar na estrada.

Outra adição legal na Adventure são o para-brisa mais alto, o protetor de carenagem e a proteção de cárter, itens de série que deveriam ser considerados em todas as versões. Essas características ajudam bastante em aventuras mais radicais. A expectativa é de que a linha 2026 da XRE 300 Sahara chegue às concessionárias a partir de setembro e, claro, com três anos de garantia sem limite de quilometragem — uma boa notícia para quem planeja explorar bastante.

Honda XRE 300 Sahara 2026: versões e preços

XRE 300 Sahara Standard (Cinza Metálico): R$ 30.385,00*

XRE 300 Sahara Rally (Vermelho): R$ 31.053,00*

XRE 300 Sahara Adventure (Bege Fosco): R$ 32.108,00*

*Os valores não incluem frete.