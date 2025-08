Carro de luxo encontrado submerso no rio é peça de colecionador

Em 2020, um Porsche 911 submerso no Rio Bisenzio, na Toscana, Itália, chamou a atenção de amantes de carros do mundo todo. Esse modelo, conhecido como 993, ficou debaixo d’água após um acidente durante uma tempestade cerca de cinco anos antes. Quando o nível do rio finalmente baixou, o clássico foi revelado, e sua redescoberta gerou muito interesse.

Depois de ser retirado das águas, o carro passou por uma restauração cuidadosa. O novo dono, um verdadeiro entusiasta de carros clássicos, viu na recuperação não só uma chance de trazer o veículo de volta à vida, mas também de preservar um pedaço da história automotiva.

Resgate surpreendente

O Porsche 911 estava em péssimas condições, coberto de lama e claramente danificado pela longa exposição à água. A princípio, o novo proprietário pensou em desmontá-lo e vender as peças. Mas, ao analisar melhor o carro, decidiu que seria mais interessante transformá-lo em uma homenagem às versões de competição da série CUP e RSR, que são renomadas por suas performances incríveis.

Conforme trabalhava na limpeza e avaliação do carro, ele percebeu o potencial que aquele Porsche ainda tinha. Assim, resolveu se dedicar a um projeto de restauração chamado “Limoncella”, em homenagem à sua vibrante cor amarela.

Desafio da restauração completa

Restaurar um carro clássico como o 911 é um desafio que exige paciência e dedicação. O processo não é simples, pois envolve a busca por peças originais e o trabalho detalhado de restaurar tanto o motor quanto a estrutura que foi danificada.

Esse tipo de restauração pode levar anos, como se vê em iniciativas semelhantes, como as empreendidas pela Porsche Classic. A complexidade do projeto muitas vezes determina quanto tempo será necessário até que o carro esteja novamente rodando nas ruas. Cada passo requer atenção e, muitas vezes, um olhar experiente para garantir que a qualidade seja mantida.