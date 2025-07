Preços e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

A Fiat Titano Ranch 2026 chegou para agitar o mundo das picapes no Brasil. Com um preço sugerido de R$ 285.990, essa versão é a mais completa da linha, superando as opções Endurance e Volcano. Um dos destaques dessa nova picape é seu motor 2.2 turbodiesel Multijet II, que também rola n’outros modelos da Stellantis, como o Jeep Commander e a Fiat Toro.

Esse motor, da linha Multijet, entrega 200 cavalos de potência a 3.500 rpm. E quem já dirigiu um carro com esse motor sabe que o torque é um fator fundamental, principalmente quando a gente fala de 45,9 kgfm já a 1.500 rpm — ideal para aquelas ultrapassagens na estrada.

Uma das novidades que chamam atenção é a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Para você ter uma ideia, isso representa um ganho de 2,5 segundos em relação à geração anterior. E não se preocupe com a carga: ela mantém uma capacidade robusta de até 1.020 kg na caçamba, com espaço para 1.314 litros quando cheia até a borda.

Equipamentos da Fiat Titano Ranch 2026

O que vem de série na Fiat Titano Ranch 2026 é de impressionar. São duas chaves keyless com controle remoto, além de múltiplas entradas USB e, claro, 6 airbags para a segurança de todos a bordo. O ar-condicionado digital dual zone garante um conforto adicional, enquanto os bancos em couro com ajuste elétrico para motorista e passageiro tornam a viagem ainda mais agradável.

Se você curte tecnologia, a central multimídia com tela de 10″ que suporta Apple CarPlay e Android Auto é uma mão na roda. Comandos de voz e Bluetooth também ajudam a manter a atenção na estrada. E não podemos esquecer dos cintos de segurança dianteiros retráteis com regulagem de altura, que dão aquele toque a mais de segurança.

Entre as funcionalidades práticas, a picape vem com câmera 360° para quem curte aventuras off-road, além da câmera de ré, direção elétrica e até um estepe com roda de liga leve full size aro 18″. Você, que sabe o quanto é útil ter estribos laterais para subir e descer com facilidade, vai se sentir em casa.

Ficha técnica da Fiat Titano Ranch 2026

Uma visão mais técnica da Titano Ranch 2026 revela que ela conta com um motor 2.2 Multijet, câmbio automático de 8 marchas e tração integral parcial. A potência de 200 cv a 3.750 rpm se traduz em uma experiência de condução forte e eficiente. Com uma velocidade máxima de 175 km/h e uma aceleração que leva 12,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h, sem contar a eficiência no consumo: 9,9 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

As dimensões robustas também impressionam: são 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura e 1.858 mm de altura, com um entre-eixos que garante uma ótima estabilidade. E para quem gosta de rodar fora do asfalto, a altura do solo de 235 mm é perfeita. O tanque de combustível suporta 80 litros para aquelas longas viagens.

Por fim, a Titano Ranch traz uma garantia total de 36 meses, que é um alívio para quem quer passar mais tempo na estrada e menos na oficina. Agora, é torcer para que as estradas estejam sempre livres para você aproveitar essa picape incrível!