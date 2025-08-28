Preços e detalhes dos itens de série no Fipe Carros

A Ram Rampage Big Horn 2026 já caiu na estrada e está disponível nas concessionárias do Brasil, e a melhor notícia? Ficou R$ 16.000 mais barata! Agora, com o preço sugerido de R$ 226.990, ela promete ser uma opção bem atraente para quem procura um utilitário robusto e confortável.

Os motores, como você já deve ter ouvido por aí, continuam a mesma festa: estamos falando do poderoso 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. A transmissão automática de 9 marchas se mantém, e a tração 4×4 garante que você não fique na mão, seja em uma estrada de terra ou em uma cidade movimentada. O consumo, segundo o Inmetro, é de 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, o que não vai deixar ninguém preocupado na hora de abastecer.

As medidas da picape não mudaram: ela tem 5,03 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,78 m de altura, com um entre-eixos de 2,99 m. A caçamba é espaçosa, com 980 litros de capacidade. Se você costuma carregar um pouco mais de peso, saiba que ela suporta até 750 kg nas versões com motor a gasolina.

Em termos de vendas, a Ram Rampage se destacou com 13.405 unidades emplacadas entre janeiro e julho de 2025, ficando em segundo lugar no segmento. Para se ter uma ideia, a Fiat Toro ainda leva a melhor, com 27.320 unidades, enquanto a Chevrolet Montana fechou a lista com 11.786.

Equipamentos da Ram Rampage Big Horn 2026

Quando se fala em equipamentos, a Ram Rampage Big Horn 2026 não decepciona. Ela vem equipada com 6 airbags (na frente, laterais e cortinas), garantindo segurança para todo mundo a bordo. E para os amantes de tecnologia, são 6 portas USB, incluindo 3 do tipo C com carregamento rápido. A abertura remota da tampa traseira facilita aquela carga rápida, e a central multimídia Uconnect de 12,3″ é super prática, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Além disso, o ar-condicionado digital dual zone é um item que faz a diferença, especialmente nos dias quentes. Na parte de fora, os faróis Full LED e os faróis de neblina com função Cornering aparecem como grandes aliados nas noites escuras. Os freios são a disco ventilados nas quatro rodas, e a picape ainda conta com um controle eletrônico de estabilidade, que ajuda nos momentos em que a estrada não é das melhores.

Para quem gosta de detalhes, a iluminação interna da caçamba em LED é um toque bem legal, e o quadro de instrumentos digital de 10,3″ traz um ar moderno. O carregador por indução e os retrovisores externos com rebatimento elétrico completam o pacote, deixando a experiência de dirigir ainda mais agradável.

Responsável e prática, a picape possui sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em aclives e um sistema que monitora a pressão dos pneus, que é sempre útil, especialmente se você costuma pegar um caminho mais longo. O volante tem regulagem de altura e profundidade, e a tração 4×4 pode ser ajustada com facilidade.

Ficha técnica da Ram Rampage Big Horn 2026

Aqui vão algumas especificações que fazem a diferença:

Motor: 2.2 Multijet

Quem dirige muito sabe que ter um veículo como a Ram Rampage Big Horn pode fazer toda a diferença no dia a dia. Do asfalto às estradas de terra, ela promete conforto e potência para encarar qualquer desafio.