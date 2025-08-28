Hyundai i30 de terceira geração é lançado no Brasil

Lembra do Hyundai i30? Ele chegou ao Brasil em 2010 pela CAOA e fez um verdadeiro sucesso. Na época, o mercado de hatches médios estava meio parado, com opções que pareciam ter parado no tempo, como o Golf MK 4, Astra e Stilo. O i30 foi uma lufada de ar fresco nesse cenário.

Esse carro se destacou com seu motor 2.0, uma suspensão traseira multilink que trazia mais conforto e estabilidade, além de faróis de projetor e teto solar. E quem aí não se lembra do pacote com seis airbags, que era praticamente uma exclusividade na categoria naquela época? O i30 era a prova de que a Hyundai estava apostando em um design mais arrojado e sofisticado.

Mas, como tudo na vida, os tempos mudam. Com o crescimento dos SUVs, o i30 deu tchauzinho ao Brasil em maio de 2017, e sua segunda geração nunca conseguiu alcançar a popularidade da primeira. Mas calma, não precisou se despedir de vez! Recentemente, a loja multimarcas @dlstart_veiculos causou um alvoroço ao anunciar a venda de duas unidades da terceira geração do i30.

Esses dois carros são de 2017, um prata e outro branco. Nas imagens, parece que são versões intermediárias. Embora tenham rodas de liga leve de 16 ou 17 polegadas, ainda contam com aquele teto solar panorâmico e faróis full-LED, elementos que mostram que estão longe de serem modelos de entrada.

Ficou curioso para saber os preços? O i30 prata está custando R$ 110.890 e tem apenas 7 mil km rodados. Já o branco, está um pouco mais caro, R$ 120.000, mas tem 6 mil km. Quem já teve que decidir entre dois carros parecidos sabe bem como às vezes a quilometragem é um fator decisivo!

Para quem não conhece esse modelo, é interessante notar que ele influenciou muito o design da linha HB20 da Hyundai, que ficou mais alinhada com as tendências contemporâneas. Para quem estava por fora, o i30 realmente deixou sua marca.

E se você acha que esse é só mais um rollout, não é bem assim. O i30 já apareceu em solo brasileiro anteriormente, em setembro de 2023, quando uma unidade branca estava sendo transportada de guincho por São Paulo. Na época, especulou-se que pudesse ser parte da frota da Hyundai ou da CAOA.

Fomos atrás do grupo CAOA para entender como esses modelos chegaram por aqui. Seriam apenas para uso restrito ou há planos de vender? Até agora, não tivemos retorno, mas estamos na expectativa.

Agora, vamos para um papo mais quente! O segmento dos hatches esportivos tem crescido com a chegada de carros como o Toyota GR Corolla e o Honda Civic Type R. O que seria o retorno do i30 N, que tem um motor 2.0 turbo de 276 cv, seria uma adição e tanto a essa briga!

Então, se você também é fã de carro e está de olho nas novidades, quem sabe um dia teremos a chance de ver o i30 N funcionando nas estradas brasileiras, não é mesmo? Vamos ficar na torcida!