preços atualizados e mudanças importantes para você

A Honda acaba de revelar novidades para a linha 2026 da famosa PCX 160, que é a scooter mais vendida do Brasil desde que chegou por aqui em 2012. Pode acreditar, essa belezura representa cerca de 33% do mercado de scooters! E para o novo modelo, algumas atualizações estão a caminho.

Em 2026, a Honda PCX 160 vai ganhar novas cores em duas das três versões disponíveis. A versão topo de linha, a PCX 160 DLX ABS, chega em um estiloso Preto Metálico, enquanto a versão intermediária, a PCX 160 ABS, ganha um lindo Azul Perolizado. Já a versão de entrada, a PCX 160 CBS, continua na clássica cor Branco Perolizado. Importante ressaltar que as demais especificações permanecem as mesmas. A nova linha deve desembarcar nas concessionárias a partir de setembro.

PCX 2026: motor e itens de série

A nova PCX 160 2026 é cheia de recursos bacanas. Conta com faróis e lanternas de LED, rodas de liga leve e um painel digital que é uma mão na roda. E pra quem aprecia tecnologia, todas as versões vêm com chave presencial e alarme. As versões ABS e ABS DLX ainda possuem controle de tração e freios a disco na traseira, enquanto a CBS se contenta com tambor.

As rodas dianteira e traseira têm respectivamente 14” e 13”, montadas com pneus Pirelli Rosso (110/70 e 130/70). O espaço no bagageiro sob o assento é generoso: 30 litros, perfeito para guardar capacete e outros itens essenciais. E não se esqueça da prática tomada USB no porta-trecos, que facilita a vida de quem usa o celular como GPS. Com um peso de 124 kg na versão CBS e 126 kg nas outras, a scooter tem um tanque de 8 litros, permitindo pegar a estrada com tranquilidade. As dimensões são de 1.935 mm de comprimento, 742 mm de largura e 1.108 mm de altura, com o assento a apenas 764 mm do chão.

No motor, a Honda manteve a confiabilidade. O monocilíndrico de 156,9 cm³ ainda tem 4 válvulas, arrefecimento líquido e um sistema start-stop. Ele entrega 16 cv a 8.500 rpm e um torque de 1,5 kgfm a 6.500 rpm. O câmbio é automático CVT e a marca promete um incrível consumo médio de 44,53 km/l no uso urbano. Isso é música para os ouvidos de quem pega muito trânsito ou faz várias paradas no dia a dia.

PCX 2026: versões e preços

Os preços das novas versões da PCX 160 são os seguintes:

– Honda PCX 160 DLX ABS: R$ 20.640 – Preto Metálico

– Honda PCX 160 ABS: R$ 20.170 – Azul Perolizado

– Honda PCX 160 CBS: R$ 18.340 – Branco Perolizado

Esses valores não incluem o frete, e a garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, com óleo Pro Honda grátis nos 7 primeiros serviços.

Se você está pensando em uma scooter que combina estilo, economia e tecnologia, a PCX 160 2026 pode ser uma baita opção.