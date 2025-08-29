Entretenimento

Renata Fan supera Luiz Bacci e conquista o quarto lugar no Ibope

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Alô Você. Foto: Reprodução/SBT
Renata Fan empurra Luiz Bacci para o quarto lugar no Ibope

O programa Alô Você, apresentado por Luiz Bacci, enfrenta desafios na audiência. Conforme dados coletados, na última quinta-feira, o programa ocupou a quarta posição nas pesquisas de audiência, no horário das 11h às 13h50.

Durante esse período, o programa Balanço Geral SP conquistou a vice-liderança com uma média de 5 pontos, ficando atrás apenas da Globo. A Band garantiu o terceiro lugar com 2,7 pontos, enquanto o SBT ficou em quarto, registrando 2,3 pontos.

A situação se repetiu durante a exibição do Jogo Aberto, que vai ao ar entre 12h e 13h. Nesse horário, o programa esportivo da Band atingiu 3,4 pontos, novamente superando a Record, que ficou com 4,9 pontos, e deixou o SBT na quarta posição com 2,2 pontos.

Este foi o segundo momento nesta semana em que o Jogo Aberto ultrapassou a audiência de Bacci. Na segunda-feira, o apresentador chegou a comemorar uma breve vice-liderança por três minutos, mas acabou finalizando o período na quarta posição.

Os números de audiência de televisão aberta em São Paulo, principal mercado do Brasil, são medidos pela Kantar Ibope Media. Cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa cerca de 77.488 domicílios e 206.674 pessoas, o que ajuda a entender as oscilações diárias no desempenho dos programas.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Reprodução/Record News

Record News aumenta liderança sobre TV Cultura e RedeTV! em agosto

2 horas atrás
Foto: Divulgação/TV Brasil

TV Brasil exibe finais de “Um Milagre”, série turca de drama

4 horas atrás
Foto: Rogerio Pallatta/SBT

Programa do João traz música, humor e informação no sábado

4 horas atrás
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca. Fotos: TV Globo/Leo Rosario

Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme saem da Dança dos Famosos

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo