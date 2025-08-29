Renata Fan supera Luiz Bacci e conquista o quarto lugar no Ibope

O programa Alô Você, apresentado por Luiz Bacci, enfrenta desafios na audiência. Conforme dados coletados, na última quinta-feira, o programa ocupou a quarta posição nas pesquisas de audiência, no horário das 11h às 13h50.

Durante esse período, o programa Balanço Geral SP conquistou a vice-liderança com uma média de 5 pontos, ficando atrás apenas da Globo. A Band garantiu o terceiro lugar com 2,7 pontos, enquanto o SBT ficou em quarto, registrando 2,3 pontos.

A situação se repetiu durante a exibição do Jogo Aberto, que vai ao ar entre 12h e 13h. Nesse horário, o programa esportivo da Band atingiu 3,4 pontos, novamente superando a Record, que ficou com 4,9 pontos, e deixou o SBT na quarta posição com 2,2 pontos.

Este foi o segundo momento nesta semana em que o Jogo Aberto ultrapassou a audiência de Bacci. Na segunda-feira, o apresentador chegou a comemorar uma breve vice-liderança por três minutos, mas acabou finalizando o período na quarta posição.

Os números de audiência de televisão aberta em São Paulo, principal mercado do Brasil, são medidos pela Kantar Ibope Media. Cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa cerca de 77.488 domicílios e 206.674 pessoas, o que ajuda a entender as oscilações diárias no desempenho dos programas.