Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Ram Rampage R/T 2026: preço, ficha técnica e itens de série
Crédito da imagem: Mf Motors São Paulo, SP

A Ram Rampage R/T 2026 já chegou nas concessionárias de todo o Brasil e promete fazer os amantes de picapes vibrarem. Com um preço sugerido de R$ 269.690, esse modelo ficou R$ 30.000 mais barato em relação à versão anterior. É uma baita oportunidade para quem sonha em ter uma picape intermediária que entrega conforto e bom desempenho.

Falando nisso, a nova Rampage R/T traz um motor 2.0 Hurricane turbo, que gera 272 cv e impressionantes 40,8 kgfm de torque. Equipada com uma transmissão automática de nove marchas e tração 4×4, essa picape se adapta automaticamente às condições da estrada. Isso significa que, se você costuma pegar uma estrada de chão ou enfrentar rampas, não vai precisar se preocupar com a distribuição da força entre os eixos — a picape faz isso pra você.

As dimensões são robustas, com 5,03 metros de comprimento e uma caçamba que segura até 980 litros. Ideal para quem vai carregar tudo, de materiais para uma reforma a equipamentos para uma viagem. Também é importante saber que ela consegue transportar até 750 kg nas versões a gasolina.

Equipamentos da Ram Rampage R/T 2026

A lista de equipamentos é de fazer qualquer um pirar! A picape vem equipada com 6 portas USB, sendo três delas do tipo C, ótimas para carregamento rápido. E quem não gosta de segurança? A Rampage R/T possui 7 airbags e faróis automáticos que acendem sozinhos. O sistema multimídia Uconnect de 12,3″ já vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio — quem dirige muito em estrada sabe como isso é prático.

O conforto não fica de fora: ar-condicionado digital dual zone, banco do motorista elétrico com ajuste de 12 modos, e até controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go. Isso faz toda a diferença em longas viagens ou em momentos de tráfego intenso.

A picape também inclui uma capota marítima e um sistema de iluminação interna da caçamba em LED. E os faróis Full LED? Eles são uma mão na roda para dirigir à noite!

Ram Rampage R/T 2026: preço, ficha técnica e itens de série

Ficha técnica da Ram Rampage R/T 2026

Se você é do tipo que adora detalhes técnicos, aqui vai a ficha:

Motor2.0 Hurricane 4
CâmbioAutomático, 9 marchas
TraçãoIntegral parcial
Potência272 cv a 5200 rpm
Torque40,8 kgfm a 3000 rpm (Gasolina)
Velocidade Máx.220 km/h
Aceleração 0-100 km/h6,9 s
Consumo na Cidade7,7 km/l (Gasolina)
Consumo na Estrada9,9 km/l (Gasolina)
Comprimento5028 mm
Largura1886 mm
Altura1771 mm
Entre-eixos2994 mm
Capacidade do tanque de combustível60 litros
Capacidade de bagagem/carga1055 litros
Rodas e PneusLiga leve, 235/55 R19

Com tantos itens e um visual robusto, a Ram Rampage R/T 2026 chega para conquistar corações. É perfeita para quem busca versatilidade e estilo, trazendo tanto conforto no dia a dia quanto potência para enfrentar grandes desafios na estrada. Se você é um fã das picapes, vale a pena dar uma olhada com calma e quem sabe fazer um test drive!

