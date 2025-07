Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

O Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026 se destaca como uma das opções mais acessíveis do SUV compacto da marca, perdendo apenas para a versão manual. Com um preço sugerido a partir de R$ 111.990,00, a linha 2026 trouxe uma leve reestilização e adicionou alguns itens que fazem a diferença no dia a dia.

Por baixo do capô, o Pulse Drive vem equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque. O câmbio CVT simula sete marchas, o que facilita na fluidez da condução. Agora, se você está sempre pensando em economia, os números oficiais de consumo são de 9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, isso melhora para 12,5 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada. Para quem dirige no tráfego intenso, um consumo vantajoso faz toda a diferença, não é mesmo?

Principais equipamentos do Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026

Quando o assunto é conforto e segurança, o Pulse Drive não decepciona. Ele vem com controle eletrônico de tração e quatro airbags — dois frontais e dois laterais, que garantem mais proteção aos ocupantes. O sistema de som é bem completo, com quatro alto-falantes e uma central multimídia com tela de 8,4″ sensível ao toque, que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ah, e nada como ouvir aquela música preferida durante os engarrafamentos, certo?

O ar-condicionado digital automático é um toque de classe à cabine, e as barras longitudinais no teto são super úteis para quem curte carregar bagagens extras em viagens. Os cintos dianteiros têm ajuste de altura, garantindo o conforto de todos. Para facilitar a vida, o console central tem apoio de braço e espaço para celular, ideal para quem depende do GPS.

As novidades incluem faróis totalmente em LED, que ajudam muito à noite e melhoram a visibilidade. Os freios têm ABS com distribuição eletrônica, proporcionando mais controle, especialmente em situações adversas. E para os papais e mamães, o carro conta com fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis.

Ficha técnica do Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026

Se você curte saber todos os detalhes técnicos, aqui vão as especificações que vão te interessar:

Item Especificação Motor 1.3 Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 107 cv a 6.250 rpm (etanol) Torque 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.250 rpm (G) Consumo na cidade 9 km/l (E) / 12,5 km/l (G) Consumo na estrada 10,4 km/l (E) / 14,7 km/l (G) Comprimento 4.099 mm Largura 1.989 mm Altura 1.576 mm Entre-eixos 2.532 mm Capacidade do tanque de combustível 47 litros Capacidade do porta-malas 370 litros Peso líquido 1.187 kg Rodas e pneus Aço R16 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Um carro que combina economia, conforto e bom espaço é sempre bem-vindo. E, claro, o Pulse Drive 1.3 AT 2026 promete agradar quem procura um SUV que costura bem esses aspectos. Afinal, quem não gosta de um carro que entrega performance e modernidade sem pesar no bolso?