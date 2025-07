Números consolidados de 22 de julho de 2025

Na tarde do dia 22 de julho de 2025, a competição pela audiência na televisão se acirrou, com o SBT enfrentando dificuldades. A emissora conquistou a quarta posição na preferência dos telespectadores, ficando atrás da Globo, Record e Band.

O SBT está tendo dificuldades com a programação da Copa Sul-Americana, que teve uma audiência abaixo da apresentada pelo filme da Record, também exibido no mesmo horário. Além disso, os clássicos como A Caverna Encantada e Chaves não conseguiram atrair o público esperado, resultando em pontuações baixas na audiência.

Por outro lado, a Globo teve resultados positivos com o programa Chef de Alto Nível, que atingiu sua melhor média de público desde o início da atração. A apresentadora Ana Maria Braga comemorou o desempenho do programa. Além disso, o programa Brasil do Povo também se destacou, alcançando um recorde de audiência ao registrar picos de 1,2 ponto na Grande São Paulo.

A seguir, apresentamos os números de audiência consolidada de terça-feira, 22 de julho de 2025, para algumas das principais atrações:

Na Globo, os destaques foram:

Jornal Nacional: 25,0 pontos

Dona de Mim: 21,5 pontos

Chef de Alto Nível: 15,0 pontos

Na Record, os programas alcançaram:

Jornal da Record: 7,7 pontos

Cidade Alerta SP: 8,5 pontos

No SBT, a audiência foi:

SBT Brasil: 4,0 pontos

Copa Sul-Americana (Vasco x Ind. del Valle): 3,4 pontos

Na Band, algumas atrações tiveram:

Brasil Urgente: 2,8 pontos

Jornal da Band: 3,3 pontos

É importante notar que, em 2025, cada ponto de audiência é equivalente a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são fundamentais para o mercado publicitário.