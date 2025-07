Preço, especificações e equipamentos – Fipe Carros

O Volkswagen Nivus Comfortline 2026 é a versão intermediária do SUV cupê que tem atraído olhares no Brasil. Com preço sugerido de R$ 146.290, ele mantém o visual renovado já conhecido, com faróis de LED mais finos e uma peça central que liga os dois, mas sem a iluminação encontrada na versão topo de linha.

Nos primeiros seis meses de 2025, a VW emplacou 22.662 unidades do Nivus, um número considerável. No entanto, o Fiat Fastback foi o grande líder do segmento com 25.161 unidades, enquanto o Citroën Basalt ficou em terceiro lugar, com 10.017 unidades. Uma disputa acirrada, não é mesmo?

Quanto ao motor, o Nivus traz o confiável 1.0 TSI flex de três cilindros. Ele entrega 116 cv usando gasolina e até 128 cv com etanol. O torque de 20,4 kgfm garante um bom desempenho, especialmente em arrancadas. O câmbio automático de seis marchas faz sua parte bem, e quem já pegou trânsito pesado sabe a importância de um câmbio eficiente, não é?

Falando em consumo, segundo o Inmetro, com gasolina, a média fica em 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Se você optar pelo etanol, as médias são de 8,6 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada. É sempre bom ficar de olho na eficiência, especialmente se você é da turma que adora uma viagem de carro.

Itens de série do Volkswagen Nivus Comfortline 2026

No quesito equipamentos, o Nivus Comfortline 2026 não decepciona. Ele vem com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência e sistema Start & Stop. Além disso, conta com seis airbags, ar-condicionado digital e carregador por indução para seu celular. Isso facilita a vida de quem vive conectado.

Outro detalhe que faz diferença é o apoio de braço central dianteiro e os retrovisores externos com ajuste elétrico e função "Tilt down" do lado direito. Isso ajuda bastante em manobras, não acha?

A parte tecnológica é robusta, com uma central multimídia "VW Play" que tem uma tela de 10” sensível ao toque e a função App-Connect. Para quem gosta de música, os seis alto-falantes vão garantir boas trilhas sonoras durante os passeios. E não dá pra esquecer do painel digital de 8” que deixa tudo mais moderno e funcional.

E para completar, as rodas de liga leve de 16” escurecidas e os bancos com revestimento em tecido garantem um visual elegante e confortável. Ah, e você pode esquecer o medo de dirigir à noite: a iluminação no porta-malas e os sensores de estacionamento traseiros são ótimos para dar aquela segurança adicional.

Ficha técnica do Volkswagen Nivus Comfortline 2026

Vamos dar uma olhada nos números do Nivus:

Item Especificação Motor 1.0 200 TSI Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 128 cv (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 2000 rpm Velocidade Máx. 189 km/h 0-100 km/h 10 segundos Consumo Cidade 7,7 km/l (Etanol) / 10,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 9,4 km/l (Etanol) / 13,2 km/l (Gasolina) Comprimento 4266 mm Largura 1757 mm Altura 1493 mm Entre-eixos 2566 mm Altura em relação ao solo 176 mm Capacidade do tanque 52 litros Capacidade de bagagem 415 litros Peso Líquido 1199 kg Rodas e Pneus Liga leve 205/55 R17 Garantia total 36 meses Garantia do motor e câmbio 36 meses

Com um motor eficiente e várias tecnologias embutidas, o Nivus Comfortline 2026 é uma opção interessante para quem gosta de conforto e desempenho no dia a dia.