Preço e ficha técnica dos carros na Fipe

O Fiat Mobi Trekking 2026 chegou com tudo! Esta versão é a mais completa do subcompacto que conquistou os corações dos motoristas brasileiros, com um preço sugerido de R$ 80.990. A principal novidade aqui está dentro da cabine, onde o novo painel, inspirado na picape Strada, traz um visual mais moderno e prático.

A ergonomia foi aprimorada, o que significa que tudo fica mais à mão. Afinal, quem dirige muito sabe como é importante ter um carro que se encaixe bem no dia a dia, certo?

Desempenho e Motor

Sob o capô, o Mobi não muda muito, mantendo o motor 1.0 Firefly de três cilindros. Ele entrega até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, sempre acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Nos números, ele acelera de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 164 km/h.

E mesmo nesse motor compacto, o consumo é interessante: com etanol, você vai fazer em média 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada. Com gasolina, os números melhoram bastante, subindo para 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada. Para quem gosta de viajar, garantir essa economia faz toda a diferença!

Vendas em Alta

Para você ter uma ideia do quanto o Mobi está agradando, ele vendeu 33.231 unidades no primeiro semestre de 2025, superando o Renault Kwid, que emplacou 26.400. No ranking geral, a Fiat Strada lidera com 62.703 unidades, seguida pelo Volkswagen Polo com 57.217 vendas.

Isso mostra que o Mobi, mesmo em um mercado tão competitivo, conseguiu se destacar e conquistar seu espaço entre os brasileiros.

Itens de Série

O Mobi Trekking 2026 vem recheado de itens que tornam a experiência de dirigir mais completa. Entre eles, temos regulagem de altura dos faróis, ajuste de altura do volante, rodas aro 14” com calotas e travas elétricas.

Sua central multimídia é uma peça-chave, com uma tela de 7 polegadas, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth e entrada USB. Não falta nem um sistema de reconhecimento de voz para você interagir sem tirar as mãos do volante!

Tem mais: o carro é equipado com barras longitudinais no teto, chave canivete, volante multifuncional, freios ABS, e até controles de tração e estabilidade. Realmente é uma boa pedida para quem quer conforto e segurança.

Opcional que Vale a Pena

Se você quer dar um upgrade no seu Mobi, existe o Pack Top, que adiciona regulagem de altura dos cintos de segurança, revestimento ampliado do porta-malas, faróis de neblina e rodas de liga leve aro 14” na cor Preto Ghana. Além disso, inclui comandos internos para abertura do porta-malas e do tanque de combustível e sensor de estacionamento traseiro. Uma mão na roda para quem é fã de praticidade.

Ficha Técnica do Mobi Trekking 2026

Aqui estão os principais dados que você precisa saber:

Motor: 1.0 FireFly

1.0 FireFly Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 75 cv a 6.000 rpm

75 cv a 6.000 rpm Torque: 10,7 kgfm a 3.250 rpm (Etanol) / 10 kgfm a 3.250 rpm (Gasolina)

10,7 kgfm a 3.250 rpm (Etanol) / 10 kgfm a 3.250 rpm (Gasolina) Velocidade Máxima: 164 km/h

164 km/h Aceleração (0–100 km/h): 14,7 s

14,7 s Consumo – Cidade: 9,8 km/l (Etanol) / 14 km/l (Gasolina)

9,8 km/l (Etanol) / 14 km/l (Gasolina) Consumo – Estrada: 10,6 km/l (Etanol) / 15,1 km/l (Gasolina)

10,6 km/l (Etanol) / 15,1 km/l (Gasolina) Comprimento: 3.596 mm

3.596 mm Largura: 1.666 mm

1.666 mm Altura: 1.552 mm

1.552 mm Entre-eixos: 2.304 mm

2.304 mm Tanque de combustível: 44 litros

44 litros Capacidade de bagagem: 200 litros

200 litros Peso líquido: 969 kg

969 kg Garantia: 36 meses

O Fiat Mobi Trekking 2026 realmente traz uma abordagem interessante para quem procura um carro que seja ágil, prático e ao mesmo tempo econômico. É uma escolha que pode atender tanto quem roda na cidade quanto quem gosta de uma viagem pela estrada.