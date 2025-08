Morador da região Noroeste ganha R$ 50 mil no sorteio do NFG

Na última quinta-feira, 31 de julho, foram anunciados os vencedores do sorteio mensal número 154 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que se refere ao mês de julho. O prêmio principal de R$ 50 mil foi conquistado por um morador da região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Neste sorteio, foram disponibilizados um total de R$ 200 mil em prêmios. Além do prêmio principal, outras dez pessoas ganharão R$ 5 mil, e cem receberão R$ 1 mil cada. Os ganhadores vêm de diversas partes do estado.

Os participantes sorteados estão sendo notificados por meio de SMS e e-mail. Eles terão um prazo de 90 dias a partir da confirmação do sorteio para solicitar seus valores. Este processo deve ser realizado pelo site ou aplicativo do NFG. Para isso, os contemplados precisam fazer login com seus dados e acessar a seção “meus prêmios”. O depósito dos valores pode ser feito em contas do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja o CPF. Embora o repasse não seja imediato, os valores estão garantidos se a solicitação for feita dentro do prazo.

A participação no sorteio é automática para todos que estão cadastrados no NFG e solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras realizadas em junho de 2025. Cada compra com CPF gera mais bilhetes para o sorteio, e nesta edição, foram compete 71,5 milhões de bilhetes na disputa.

Como Fazer o Resgate do Prêmio:

Acesse o site ou aplicativo do NFG e faça login com seu CPF e senha. Vá até a seção “meus prêmios” e solicite o resgate. Complete os dados solicitados pelo sistema e aguarde o processamento do prêmio.

Benefícios do Programa Nota Fiscal Gaúcha:

O programa conta atualmente com 4,1 milhões de participantes e tem como objetivo incentivar os cidadãos a incluírem seus CPFs nas notas fiscais, promovendo a cidadania fiscal. Entre os benefícios, destacam-se:

Sorteios Mensais: Realizados sempre após as últimas quartas-feiras do mês, com prêmios que variam de R$ 50 mil a R$ 1 mil. No mês de dezembro, o prêmio principal sobe para R$ 100 mil.

Realizados sempre após as últimas quartas-feiras do mês, com prêmios que variam de R$ 50 mil a R$ 1 mil. No mês de dezembro, o prêmio principal sobe para R$ 100 mil. Receita da Sorte: Oferece prêmios instantâneos diários de R$ 500 e R$ 50. Em dias especiais, pode chegar a R$ 1 mil. Para concorrer, os usuários precisam solicitar o CPF na nota e acessar o aplicativo no dia da compra para verificar se ganharam.

Oferece prêmios instantâneos diários de R$ 500 e R$ 50. Em dias especiais, pode chegar a R$ 1 mil. Para concorrer, os usuários precisam solicitar o CPF na nota e acessar o aplicativo no dia da compra para verificar se ganharam. Receita Certa: Garante prêmios quando há crescimento na arrecadação do ICMS. A apuração é feita trimestralmente, e todos os inscritos participam automaticamente.

Garante prêmios quando há crescimento na arrecadação do ICMS. A apuração é feita trimestralmente, e todos os inscritos participam automaticamente. Bom Cidadão: Um desconto no IPVA que varia de acordo com o número de notas fiscais geradas com CPF. Acumular 150 notas pode garantir uma redução de 5% no imposto.

Um desconto no IPVA que varia de acordo com o número de notas fiscais geradas com CPF. Acumular 150 notas pode garantir uma redução de 5% no imposto. Repasse a Entidades: Os cidadãos podem escolher até cinco entidades em sua região para receber repasses financeiros nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal.

O Nota Fiscal Gaúcha é uma maneira de incentivar a participação da população na fiscalização e responsabilidade fiscal, além de oferecer prêmios e benefícios aos seus inscritos.