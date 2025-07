Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

O Fiat Fastback Abarth 2026 chegou com um visual renovado e alguns mimos extras que vão agradar os amantes de carros. Agora, ele vem equipado com teto solar panorâmico, que promete dar uma nova cara e uma sensação de liberdade ao dirigir. Mas atenção: essa modernização também trouxe um novo preço, que ficou em R$ 177.990, um pouco acima do antigo valor de R$ 171.990.

Na dianteira, o para-choque foi repaginado, com entradas de ar maiores, dando aquele ar esportivo que faz a diferença. A grade também ganhou novas linhas, mais marcadas, que destacam bem a força desse modelo. Se você é do tipo que adora detalhes que fazem o carro parecer mais agressivo, vai curtir essa nova cara.

Quanto ao desempenho, o motor continua sendo o 1.3 turbo de quatro cilindros, que entrega até 185 cv com etanol e um torque de 27,5 kgfm, ideal para quem gosta de um pouco mais de emoção ao acelerar. A transmissão automática de seis marchas garante uma dirigibilidade suave, e, segundo a Fiat, o Fastback vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Já na questão do consumo, você pode esperar médias de 10,8 km/l na cidade com gasolina e 7,3 km/l com etanol. E na estrada? As coisas melhoram, com 12,9 km/l e 9 km/l, respectivamente.

Passando agora para a concorrência, o Nivus também teve um desempenho sólido no primeiro semestre de 2025, emplacando 22.662 unidades. Porém, o Fastback liderou o segmento com 25.161. O Citroën Basalt ficou em terceiro lugar com 10.017 unidades. Um verdadeiro embate para quem aprecia as novidades do mercado!

Principais equipamentos do Fiat Fastback Abarth 2026

Agora, vamos falar dos equipamentos. O Fastback Abarth 2026 vem recheado de tecnologia e conforto. Ele traz o sistema ADAS, que inclui AEB, ou seja, frenagem autônoma de emergência para aqueles momentos em que estamos distraídos (quem nunca?). O aerofólio, que vem integrado ao porta-malas pintado em preto brilhante, dá um toque todo especial.

Em termos de segurança, são quatro airbags — dois frontais e dois laterais — e ainda um ar-condicionado automático digital para aqueles dias quentes. E se você curte conforto, vai amar os bancos esportivos Abarth com revestimento em couro, que gritam sofisticação.

O sistema multimídia também é um destaque, com uma tela de 10,1 polegadas que é sensível ao toque e oferece conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Imagina só escutar suas músicas favoritas enquanto dirige, sem os fios atrapalhando? Além disso, temos Bluetooth, MP3, rádio e portas USB para garantir que seu celular nunca fique sem carga. E vamos combinar que isso ajuda muito, especialmente naquelas viagens mais longas.

São ainda muitos outros detalhes para deixar o dia a dia mais prático, como a câmera de ré em alta definição, direção elétrica e faróis de neblina em LED, que são essenciais em dias chuvosos. E quem tem criança vai adorar os ganchos ISOFIX para cadeirinhas, que garantem segurança redobrada.

O visual do Fastback se completa com rodas esportivas de 18 polegadas e lanternas traseiras em LED. O painel digital multifuncional de 7 polegadas traz todas as informações necessárias na sua frente, enquanto o volante revestido em couro e o carregador sem fio para celular parecem ter sido feitos sob medida para facilitar a vida de quem está sempre em movimento.

Ficha técnica do Fiat Fastback Abarth 2026

Se você gosta de detalhes técnicos, aqui vai a ficha que pode interessar na hora da compra:

Motor : 1.3

: 1.3 Câmbio : Automática, 6 marchas

: Automática, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 185 cv a 5.750 rpm (com etanol)

: 185 cv a 5.750 rpm (com etanol) Torque : 27,5 kgfm a 1.750 rpm (et/G)

: 27,5 kgfm a 1.750 rpm (et/G) Velocidade Máx. : 220 km/h

: 220 km/h 0-100 km/h : 7,6 s

: 7,6 s Consumo Cidade : 7,2 km/l (etanol) / 10,3 km/l (gasolina)

: 7,2 km/l (etanol) / 10,3 km/l (gasolina) Consumo Estrada : 9,3 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina)

: 9,3 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina) Comprimento : 4.425 mm

: 4.425 mm Largura : 1.780 mm

: 1.780 mm Altura : 1.544 mm

: 1.544 mm Entre-eixos : 2.532 mm

: 2.532 mm Altura em relação ao solo : 187 mm

: 187 mm Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Porta-malas : 600 litros

: 600 litros Peso Líquido : 1.299 kg

: 1.299 kg Carga Útil : 400 kg

: 400 kg Rodas e Pneus : Liga leve, 215/45 R18 (dianteiros e traseiros)

: Liga leve, 215/45 R18 (dianteiros e traseiros) Garantia total : 36 meses

: 36 meses Garantia de motor e câmbio: 36 meses

Se levarmos em conta todos esses pontos, o Fiat Fastback Abarth 2026 se mostra uma opção bem interessante para quem busca um carro esportivo e cheio de tecnologia. É sempre bom ficar atento aos próximos lançamentos e novidades do mercado!