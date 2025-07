Frente fria traz chuva intensa e ventos de até 70 km/h

Nesta sexta-feira, 25 de agosto, o tempo apresenta instabilidades em várias regiões do Brasil, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e no leste do Paraná. Estão previstas pancadas de chuva que podem variar de moderadas a fortes. Essa instabilidade é causada por um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai. No entanto, no norte do Paraná, o sol deve predominar, trazendo uma umidade relativa do ar inferior a 30%, o que indica um clima seco.

No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos também são um ponto de atenção. As rajadas devem variar entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a picos de até 70 km/h no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Na Região Sudeste, um vento úmido que vem do mar pode gerar chuvas isoladas, especialmente entre o centro e o litoral de São Paulo. Com a chegada de uma frente fria, as condições climáticas devem se tornar mais instáveis em partes do sudeste de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro e no extremo sul do Espírito Santo, onde podem ocorrer pancadas irregulares e localmente intensas. Por outro lado, entre o oeste de São Paulo e o centro-oeste de Minas, o clima deve permanecer seco, com umidade relativa do ar também abaixo de 30%.

No Centro-Oeste, as condições são de tempo firme, com a umidade muito baixa em Goiás e nas partes norte e interior de Mato Grosso. No extremo sul de Mato Grosso do Sul, há possibilidade de chuvas isoladas, mas sem risco de temporais. Na faixa que abrange o norte de Mato Grosso do Sul até o norte de Goiás e leste de Mato Grosso, a umidade pode cair para níveis abaixo de 20%, o que é considerado bastante seco.

No Nordeste do Brasil, a chuva continua concentrada no litoral, com atenção especial para o sul e leste da Bahia, e o litoral de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Nessas áreas, as pancadas de chuva podem ser de intensidade moderada a forte, impulsionadas pelo calor e pela presença de ventos úmidos do oceano. Já no interior da região, o clima continua seco, com umidade relativa do ar frequentemente abaixo de 20%, especialmente no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão.

Por fim, na Região Norte, está prevista chuva forte em estados como Amazonas, Roraima e Amapá, com possibilidade de temporais no norte de Roraima. Em cidades como Manaus e Belém, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e irregular. No entanto, no sul de Rondônia e em Tocantins, as condições permanecerão secas, com alerta para a umidade muito baixa em Palmas.