Preço e ficha técnica de veículos – Fipe Carros

O Chevrolet Tracker RS 2026 chegou com tudo, prometendo agradar os fãs de SUVs que adoram um toque esportivo. Com um preço sugerido de R$ 190.590, essa versão é uma das mais completas da linha. E se você achava que o Tracker já tinha um design bacana, prepare-se: a frente foi renovada e agora lembra um pouco os irmãos Montana e Spin, com faróis de LED fininhos que fazem toda a diferença no visual.

Na traseira, as lanternas também ganharam uma repaginada e o acabamento escurecido da versão RS dá aquele ar ainda mais esportivo. Mas, apesar do visual renovado, o motor está mantido: um 1.2 turbo flex de três cilindros que entrega até 141 cv e torque de 22,9 kgfm. O câmbio automático de seis marchas continua, garantindo trocas suaves e eficientes.

Quem gosta de economizar na estrada vai notar que o Tracker RS 2026 não é exatamente o campeão da eficiência. No uso com etanol, ele faz 7,6 km/l na cidade e 9,7 km/l na rodovia. Já com gasolina, os números melhoram para 11 km/l em ambientes urbanos e 13,7 km/l em estradas. Então, se você é do tipo que faz muitas viagens, talvez seja bom pensar nisso.

Itens de série do Chevrolet Tracker RS 2026

Esse SUV não vem de mãos vazias. Seis airbags, incluindo frontais, laterais e de cortina, garantem a segurança dos ocupantes. O alerta de colisão, alarme antifurto e ar-condicionado digital são apenas algumas das boas surpresas que você vai encontrar. Os bancos recebem um acabamento premium e o sistema de som, com seis alto-falantes, promete agradar muito nos passeios.

Outra grande sacada é a central multimídia MyLink, com tela sensível ao toque de 11″. O espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay facilita ainda mais a conexão. Já pensou em ficar sem fio na direção? O Bluetooth permite conectar dois celulares ao mesmo tempo, e o carregador de celular por indução é um grande auxílio para quem vive com a bateria na reserva.

O Tracker também não deixa a desejar nas características de segurança e conforto. Controle de tração e estabilidade, piloto automático, direção elétrica progressiva e faróis de neblina estão presentes. E aquele medo de bater em uma parede durante uma manobra? Relaxa, a frenagem automática em baixa velocidade te dá uma mãozinha.

Na parte externa, a grade frontal tipo colmeia, o acabamento em preto brilhante e as lanternas em LED fazem o carro se destacar no meio do trânsito. As rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo são um charme à parte, além do rack de teto e do teto solar panorâmico, que traz aquele toque de sofisticação que muitos motoristas adoram.

Ficha técnica do Chevrolet Tracker RS 2026

Em relação aos números, o Tracker é bem equilibrado. Seu motor 1.2 turbo é acompanhado do câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Aqui vão alguns dados que ajudam a visualizar melhor o desempenho:

Potência: 139 cv (etanol)

139 cv (etanol) Torque: 22,4 kgfm (etanol) / 22,9 kgfm (gasolina)

22,4 kgfm (etanol) / 22,9 kgfm (gasolina) Velocidade Máxima: 185 km/h

185 km/h Aceleração 0-100 km/h: 9,4 segundos

9,4 segundos Consumo na cidade: 7,7 km/l (etanol) / 11,2 km/l (gasolina)

7,7 km/l (etanol) / 11,2 km/l (gasolina) Consumo na estrada: 10 km/l (etanol) / 14,1 km/l (gasolina)

10 km/l (etanol) / 14,1 km/l (gasolina) Dimensões: 4.270 mm de comprimento, 1.791 mm de largura, 1.624 mm de altura

4.270 mm de comprimento, 1.791 mm de largura, 1.624 mm de altura Entre-eixos: 2.570 mm

2.570 mm Tanque de combustível: 44 litros

44 litros Porta-malas: 393 litros

393 litros Peso: 1.275 kg

A garantia é de 36 meses para todo o SUV, então dá pra ficar tranquilo em relação a eventuais problemas.

Se você está sempre na estrada ou em busca daquela aventura de final de semana, o Tracker RS 2026 pode ser uma ótima opção.