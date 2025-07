Ingressos para a Copa de 2026 têm data de venda definida

A venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026 está prestes a começar, e a expectativa é grande entre os torcedores do mundo todo. Essa competição super especial será organizada pela FIFA e acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México.

E tem uma novidade bem legal: será a primeira edição com 48 seleções competindo em mais de 100 jogos. Para ficar por dentro, os torcedores precisam se preparar porque a venda de ingressos será feita em várias fases. A primeira janela vai abrir no dia 10 de setembro, dando aos fãs uma chance incrível de garantir seus lugares nos estádios.

Como conseguir os ingressos?

Quem quiser comprar os ingressos deve se registrar no site oficial da FIFA. Esse cadastro é importante, pois assim você recebe atualizações sobre as etapas de venda e ainda pode participar de sorteios que dão prioridade na compra dos ingressos.

Os bilhetes estarão disponíveis em diferentes categorias. Tem opções de pacotes por localidade e até a possibilidade de escolher “Siga o meu time”, que permite assistir todos os jogos de uma seleção específica.

Lembrando que o portal da FIFA será o único canal para a compra dos ingressos, com várias opções de pagamento. Portanto, estar por dentro das fases de venda e do registro no sorteio é fundamental para quem não quer perder a chance de ver de perto esse grande evento esportivo.

Direitos de transmissão da Copa no Brasil

As novidades não param por aí! No Brasil, os direitos de transmissão da Copa também geraram muito interesse. A CazéTV garantiu a exclusividade de 50% dos jogos, superando a tradicional TV Globo, que ficou com outra metade.

Isso pode mudar completamente a maneira como os brasileiros vão acompanhar o torneio. Os fãs poderão curtir as partidas na televisão tradicional e também em plataformas de streaming, aumentando a acessibilidade e permitindo que mais pessoas acompanhem os jogos de onde estiverem.

Expectativas e preparações

Os próximos meses prometem ser intensos para quem ama futebol e deseja participar da Copa do Mundo 2026, seja ao vivo nos estádios ou acompanhando pela televisão.

Com a primeira fase de venda de ingressos em setembro, o registro no site da FIFA se torna essencial. Então, planejar tudo direitinho é a chave para não perder essa oportunidade única de viver essa experiência incrível.