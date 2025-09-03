Preço e ficha técnica de veículos – Fipe Carros

O Toyota Corolla Cross GR-Sport 2026 chegou para dar um toque esportivo ao SUV que já faz sucesso entre os motoristas. Com um design mais ousado, esse modelo promete atrair a atenção de quem busca um carro que combine praticidade e estilo.

Mantendo a mesma motorização das versões tradicionais, ele conta com o motor 2.0 flex, que entrega 175 cv e um torque de 21,3 kgfm. Embora pareça uma escolha conservadora, o verdadeiro diferencial está na calibração da suspensão e da direção. A saída para as curvas é mais ágil, garantindo que você sinta a emoção ao volante. Ah, e para quem se preocupa com a eficiência, ele vem com câmbio CVT, que simula nove marchas, resultando em uma experiência de direção suave.

No visual, o Corolla Cross GR-Sport não decepciona. Com rodas de liga leve de 18 polegadas, um para-choque e uma grade frontal exclusivos, além de detalhes em preto brilhante que ressaltam sua personalidade, ele se destaca no trânsito. E não vamos esquecer do interior, que é um convite ao conforto, com bancos que misturam couro e camurça, agradando os passageiros em qualquer jornada.

Principais itens de série do Toyota Corolla Cross GR-Sport 2026

Os recursos tecnológicos são de fazer inveja! O modelo vem equipado com a nova central multimídia Toyota Play 2.0, que ao invés de nove polegadas, agora traz uma tela de dez polegadas. Imagina controlar tudo com facilidade! E, claro, o ar-condicionado automático de duas zonas, com saídas para o banco traseiro, é perfeito para quem não abre mão do conforto, especialmente em dias quentes.

Um detalhe que chama atenção é o freio de estacionamento eletrônico com auto hold — super prático para quem enfrenta o trânsito urbano sem estresse. E, para dar um charme a mais, o teto solar elétrico é de deixar qualquer um sonhando com passeios ensolarados pelo Brasil.

Mas, para aqueles que apreciam uma boa iluminação, vale mencionar que ainda utilizamos lâmpadas incandescentes. Um upgrade para LED faria tudo brilhar ainda mais, não acha?

Além disso, a central multimídia é bem intuitiva e traz conectividade via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, perfeito para quem não sai de casa sem o celular. E o painel digital de 12,3 polegadas é uma belezura, com sua apresentação moderna, embora exija um tempinho até você se acostumar com todas as funções.

Ficha técnica do Toyota Corolla Cross GR-Sport 2026

Com dimensões de 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,62 m de altura, esse SUV garante um bom espaço interno. O porta-malas com 440 litros é ideal para viagens com a família ou aquela compra no mercado.

Especificações do Corolla Cross GR-Sport 2026:

Motor : 2.0 Dynamic Force

: 2.0 Dynamic Force Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 175 cv a 6.600 rpm (Etanol)

: 175 cv a 6.600 rpm (Etanol) Torque : 21,3 kgfm a 4.400 rpm (E) / 21,4 kgfm a 4.400 rpm (G)

: 21,3 kgfm a 4.400 rpm (E) / 21,4 kgfm a 4.400 rpm (G) Consumo Cidade : 8,2 km/l (E) / 11,7 km/l (G)

: 8,2 km/l (E) / 11,7 km/l (G) Consumo Estrada : 9 km/l (E) / 13 km/l (G)

: 9 km/l (E) / 13 km/l (G) Comprimento : 4.460 mm

: 4.460 mm Largura : 1.825 mm

: 1.825 mm Altura : 1.620 mm

: 1.620 mm Entre-eixos : 2.640 mm

: 2.640 mm Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Peso líquido : 1.420 kg

: 1.420 kg Rodas e pneus : Liga leve, 225/50 R18 (dianteira e traseira)

: Liga leve, 225/50 R18 (dianteira e traseira) Garantia: 60 meses

Com tudo isso, o Corolla Cross GR-Sport 2026 é uma ótima escolha para quem busca mais esportividade e tecnologia em um SUV. Desfrutar de cada passeio com conforto e estilo é uma ótima maneira de apreciar a estrada.