Preço e ficha técnica de carros: saiba mais sobre a Fipe

A Fiat Strada Freedom CS 2026 é a versão mais simples da picape que conquistou o coração dos brasileiros. Ela é perfeita para quem busca um veículo prático para trabalhar, já que possui cabine simples e acomoda duas pessoas. Essa versão fica logo acima da Endurance na linha da Strada, mas ainda abaixo das versões Freedom CD, Volcano MT, Volcano CVT, Ultra e Ranch. O preço sugerido? R$ 118.990.

Falando um pouco sobre o motor, a Freedom CS vem equipada com o eficiente 1.3 Firefly, que entrega 107 cavalos de potência quando abastecida com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas, ideal para quem gosta de uma condução mais envolvente. E sabe aquela acelerada rápida para passar um caminhão ou ganhar espaço no trânsito? Ela consegue alcançar até 166 km/h. O torque é de 13,7 kgfm a 4.000 giros com etanol, e 13,2 kgfm quando está rodando com gasolina.

Para quem não sabe, a Strada é um sucesso e, segundo a Fenabrave, só no primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 62.703 unidades. Isso significa que ela lidera na categoria de carros e comerciais leves no Brasil. A concorrência está ali, com o Volkswagen Polo em segundo lugar, mas a Strada ainda reina absoluta.

Itens de série do Fiat Strada Freedom CS 2026

Agora, vamos aos itens de série. A Strada Freedom CS 2026 vem equipada com airbags frontais, ajuste do banco do motorista e ar-condicionado, que é uma mão na roda, especialmente em dias quentes. Os bancos têm um design estiloso, com tecido cinza e a estampa Fiat Flag, e ela ainda conta com calotas integrais. E, para quem leva carga, já vem com capota marítima e ganchos para amarração na caçamba.

Falando em segurança, a picape não decepciona. Tem controle eletrônico de estabilidade e freios ABS com EBD. A direção elétrica facilita muito nas manobras. Quem já dirigiu em cidades com trânsito pesado sabe a diferença que isso faz. E, claro, ela é equipada com um excelente sistema de iluminação na caçamba e um retrovisor externo ajustável eletricamente.

Ficha Técnica do Fiat Strada Freedom CS 2026

Para dar uma geral na ficha técnica, vamos aos detalhes principais:

Motor : 1.3 Firefly

: 1.3 Firefly Câmbio : Manual de 5 marchas

: Manual de 5 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 107 cv a 6.250 rpm (Etanol)

: 107 cv a 6.250 rpm (Etanol) Torque : 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.000 rpm (G)

: 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.000 rpm (G) Velocidade Máxima : 166 km/h

: 166 km/h Consumo na Cidade : 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G)

: 8,4 km/l (E) / 12,1 km/l (G) Consumo na Estrada : 9,4 km/l (E) / 13,3 km/l (G)

: 9,4 km/l (E) / 13,3 km/l (G) Dimensões : Comprimento: 4.474 mm Largura: 1.732 mm Altura: 1.607 mm Entre-eixos: 2.737 mm Altura livre do solo: 207 mm

: Tanque de combustível : 55 litros

: 55 litros Capacidade de carga : 1.354 litros

: 1.354 litros Peso líquido : 1.092 kg

: 1.092 kg Carga útil : 720 kg

: 720 kg Rodas e pneus: 195/65 R15

Com tantos recursos e um bom desempenho, a Fiat Strada Freedom CS 2026 se posiciona como uma opção versátil. Ideal para o trabalho, mas também para quem curte pegar a estrada em busca de novas aventuras!