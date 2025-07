Primeira viagem a Roma: dicas essenciais para aproveitar

Six Senses Roma é oásis de luxo e bem-estar com localização invejável

Descobrindo Roma: Um Guia para a Sua Primeira Visita

Roma é uma cidade cheia de adjetivos que a definem: encantadora, histórica e gastronômica são apenas alguns. A famosa "Cidade Eterna" é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, recebendo anualmente milhões de visitantes. No último ano, Roma recebeu 51,4 milhões de turistas, consolidando sua fama. É especialmente amada por brasileiros, que a visitam principalmente durante o verão europeu, quando as temperaturas chegam aos 30°C e o sol se põe mais tarde, por volta das 21h.

Se você está planejando sua primeira viagem à Roma, pode ficar se perguntando por onde começar, dada a quantidade de atrações. A seguir, apresentamos alguns dos principais pontos turísticos e dicas práticas para facilitar sua experiência.

Pontos Imperdíveis em Roma

Fontana di Trevi

Inaugurada em 1762, a Fontana di Trevi é um dos monumentos mais famosos da Itália e um dos cartões-postais da cidade. Os visitantes se reúnem ao redor da fonte para jogar moedas e fazer pedidos, acreditando que isso garante o retorno a Roma. Embora a visita à fonte seja gratuita, em horários de pico a entrada pode ser controlada. Os interessados em conhecer o sítio arqueológico Vicus Caprarius, localizado abaixo da fonte, pagam uma pequena taxa.

Panteão

Localizado a uma curta caminhada da Fontana di Trevi, o Panteão é uma estrutura impressionante que remonta a mais de dois mil anos. Originalmente erguido como um templo para os deuses romanos, sua arquitetura sofisticada, com uma cúpula de 43 metros de diâmetro, é considerada uma obra-prima da engenharia. A visita é gratuita aos domingos, e outras datas têm ingressos a partir de €15.

Piazza Navona

Perto do Panteão, esta praça é famosa por suas três fontes e pela atmosfera vibrante de seus restaurantes e sorveterias. O espaço oval da Piazza Navona remete aos jogos atléticos da Roma Antiga. A região também abriga a Embaixada do Brasil, instalada em um palácio do século XVII.

Campo de’ Fiori

Conhecido por sua feira durante o dia e agitação à noite, o Campo de’ Fiori é um ótimo lugar para experimentar uma autêntica pizza romana no Forno Campo de’ Fiori e refrescar-se com um “supplì” – um bolinho frito recheado de arroz.

Villa Borghese

Um dos maiores parques urbanos de Roma, a Villa Borghese oferece belos jardins, lagos e museus, como a Galeria Borghese, que abriga obras de Caravaggio. É o lugar perfeito para uma pausa relaxante.

Piazza del Popolo

Outra notável praça de Roma, a Piazza del Popolo é conhecida por suas Igrejas gêmeas e seu obelisco. Aproveite para descansar e admirar as construções ao redor.

Piazza di Spagna

Famosa por suas escadarias, a Piazza di Spagna é um excelente local para tirar fotos. As escadas levam até a igreja Trinità dei Monti, oferecendo uma vista linda da cidade.

Coliseu e Foro Romano

O Coliseu, símbolo da Roma Antiga, é um monumento icônico onde gladiadores lutavam. Ao lado, o Foro Romano apresenta ruínas que contam a história do centro político e comercial da antiga Roma. É aconselhável comprar um ingresso combinado para ambos os locais.

Vaticano

Não há como visitar Roma sem conhecer o Vaticano, uma cidade-Estado e a sede da Igreja Católica. A entrada na Praça de São Pedro é gratuita, e a Basílica impressiona por seu tamanho e beleza. Chegue cedo para evitar multidões.

Dicas Úteis para Viajar a Roma

Compre ingressos com antecedência: Para evitar filas em atrações populares, como o Coliseu e os Museus do Vaticano, adquira seus ingressos online com antecedência. Aprenda algumas palavras em italiano: Frases simples como "Buongiorno" (bom dia) e "Grazie" (obrigado) são muito bem recebidas pelos locais. Vista-se confortavelmente: Roma é uma cidade que exige muitas caminhadas. Use sapatos confortáveis e planeje pausas durante o dia. Chegue cedo nos pontos turísticos: Especialmente no verão, as primeiras horas da manhã são ideais para visitar lugares famosos sem muita gente. Aproveite as fontes de água: As fontes conhecidas como "nasone" oferecem água potável gratuita, facilitando manter-se hidratado durante os passeios.

Como Chegar e Transporte em Roma

A principal porta de entrada é o Aeroporto Fiumicino, localizado a 35 km do centro. O trem Leonardo Express leva você para a estação Roma Termini em apenas 32 minutos. Alternativamente, ônibus e táxis também são opções viáveis.

O metrô é uma maneira eficiente de locomover-se pela cidade, com estações próximas a muitos pontos turísticos. Os bilhetes são acessíveis e válidos por 100 minutos.

Com essas dicas e informações, sua viagem a Roma promete ser memorável. Aproveite para explorar cada canto desta cidade que é um verdadeiro museu a céu aberto!