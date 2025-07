Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Volkswagen Tera High 2026 chegou com tudo no Brasil e promete conquistar os apaixonados por SUVs. Com um preço sugerido de R$ 139.990, esse modelo é a versão mais completa da nova linha Tera. São quatro versões disponíveis, cada uma com duas opções de motorização: o motor 1.0 MPI aspirado, que entrega 84 cavalos, só na versão de entrada, e o motor 1.0 TSI turbo, que gera impressionantes 116 cavalos nas outras opções.

Esse SUV não brinca em serviço quando o assunto é desempenho. A transmissão é automática de seis marchas, da Aisin, e você consegue ir de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos usando etanol. E com uma velocidade máxima de 184 km/h, você sente que o carro tem fôlego para encarar a estrada. Em termos de medidas, o Tera está bem dimensionado, com 4,15 metros de comprimento e um porta-malas que acomoda 350 litros, ideal para aqueles finais de semana fora de casa com a família ou aquele passeio com os amigos.

O lançamento foi em junho, e mesmo assim o Tera já mostrou força nas vendas, com 2.555 unidades emplacadas só no primeiro mês, garantindo a 14ª posição na lista dos mais vendidos. Vale lembrar que muitos deles ainda estavam à espera de documentação, então a expectativa é que esses números cresçam ainda mais.

Principais equipamentos do Volkswagen Tera High 2026

Ao entrar no Tera High, você vai notar a quantidade de itens que garantem conforto e segurança. Ele vem com rodas de liga leve de 17", sensor de chuva, sensores de estacionamento na frente e atrás, e um sistema de alarme antifurto com comando remoto Keyless. Nada como voltar pra casa e saber que o carro está seguro, não é mesmo?

O controle adaptativo de velocidade e distância (ACC) é outro destaque que facilita a vida na estrada, principalmente em longas viagens. Já a central multimídia VW Play Connect traz uma tela de 10,1″ e permite acesso a serviços remotos, ideal para quem adora tecnologia a bordo.

Segurança é uma prioridade nesse SUV: são seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, além do bloqueio eletrônico do diferencial. Todo cuidado é pouco, e esse carro sabe disso!

Além disso, o sistema de som é robusto, com seis alto-falantes, e o ar-condicionado digital Climatronic tem filtro de poeira e pólen — ótima notícia para quem sofre com alergias. O banco do motorista pode ser ajustado em altura, e a qualidade do revestimento dos assentos é premium.

Para modernizar ainda mais, ele traz carregador de celular por indução e ajustes para a coluna de direção, como altura e profundidade. Isso dá uma ergonomia bacana para quem passa horas dirigindo.

E não para por aí! Tem câmera de ré para facilitar aquelas manobras mais difíceis, detector de fadiga, direção elétrica e espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico. A iluminação ambiente e a luz no porta-malas ajudam em momentos de pouca luz.

Ficha Técnica do Volkswagen Tera High 2026

Se você gosta de números, a ficha técnica dele é bem interessante:

Configuração Especificação Motor 1.0 170 TSI Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 116 cv a 5000 rpm (etanol) Torque 16,8 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máx. 192 km/h 0-100 km/h 10,5 s Comprimento 4151 mm Largura 1777 mm Altura 1504 mm Entre-eixos 2566 mm Capacidade do tanque 52 litros Capacidade do porta-malas 350 litros Rodas e Pneus Liga leve, 205/55 R17 Garantia 36 meses

Se você já teve a oportunidade de dirigir um carro assim, sabe que o conforto e a segurança que ele oferece é algo que faz diferença nas grandes jornadas. É um SUV que combina tecnologia com um bom desempenho, ideal para quem ama pegar a estrada.