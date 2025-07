Léo Lins retoma piadas sobre Thaís Carla após condenação

Léo Lins faz piadas gordofóbicas e gera polêmica novamente

O humorista Léo Lins, de 42 anos, está no centro de uma nova controvérsia após realizar piadas gordofóbicas sobre a dançarina Thaís Carla, de 32 anos. Essa não é a primeira vez que Lins se envolve em situações similares; ele já foi condenado a pagar uma indenização para Thaís em razão de comentários ofensivos anteriores.

Durante seu recente show, Léo Lins convidou pessoas para o palco, onde deveriam demonstrar seus talentos. Em um momento do espetáculo, um participante mencionou que seu talento era dobrar calcinhas. A partir daí, o humorista fez uma declaração que resultou em ofensas direcionadas a Thaís Carla. Lins disse: "Dá para você viralizar no YouTube fazendo isso, dobradura de calcinha. [Com a] calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade e exibe na entrada da cidade".

Essas declarações despertaram reações negativas e reacenderam discussões sobre o respeito e a responsabilidade no humor. A prática de fazer piadas com características físicas de pessoas, especialmente em relação ao peso, tem sido amplamente criticada por promover estigmas e preconceitos. A situação de Léo Lins exemplifica o debate em torno da liberdade de expressão e dos limites do humor em nossa sociedade.