Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Jeep Compass Longitude 2026 chegou no Brasil com uma notícia que faz qualquer amante de carro sorrir: o preço baixou R$ 19 mil, agora custando R$ 192.990! Essa mudança coloca o Compass na faixa de isenção de IPI, que para carros até R$ 200 mil, é sempre uma boa pedida.

Por um longo período, o Compass foi praticamente o rei dos SUVs médios no Brasil, mas agora está enfrentando a boa concorrência do Toyota Corolla Cross. Desde seu lançamento em 2016, já foram mais de 500 mil unidades vendidas por aqui. Isso é muita estrada, não acha?

Motor e Performance

Sob o capô, o Compass Longitude vem equipado com um motor 1.3 turbo flex (T270), que promete trazer diversão ao volante. Ele alcança até 176 cavalos e entrega 27,5 kgfm de torque. A transmissão automática de seis marchas é um detalhe que muitos apreciam, especialmente em momentos de trânsito intenso. Segundo a Jeep, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos.

Para quem se preocupa com consumo, o Inmetro indica que, usando etanol, ele faz cerca de 7,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Se você abastecer com gasolina, os números melhoram: 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada. Direto da bomba para o painel, é isso que todo motorista quer ouvir!

Itens de Série do Jeep Compass Longitude 2026

O novo Compass Longitude não deixa a desejar quando o assunto é conforto e tecnologia. Entre os itens de série, você encontra:

Acendimento automático dos faróis

Central multimídia de 10,1" com Apple CarPlay e Android Auto, além de espelhamento sem fio

com Apple CarPlay e Android Auto, além de espelhamento sem fio Ar-condicionado automático dual zone para deixar todo mundo bem fresquinho

para deixar todo mundo bem fresquinho Bancos em couro e um aviso de mudança de faixa com assistente ativo

Quem já pegou estrada à noite sabe como o acendimento automático é uma mão na roda! Sem contar que a condução semi-autônoma e o controle de estabilidade e tração adicionam uma dose extra de segurança nas suas viagens.

Mais Tecnologia e Segurança

Além do básico, ele vem com uma câmera de ré para facilitar as manobras, direção elétrica e faróis Full LED, que são um show à parte. Para quem viaja com frequência, a adoção de itens como sensor de chuva e sensor de estacionamento traseiro são essenciais para uma rotina mais tranquila ao volante.

E tem mais! O cocheiro pode contar com monitoramento da pressão dos pneus, sistema de navegação GPS e um sistema de som Premium Beats de 506 W. Isso sem falar no volante com acabamento em couro, que dá aquele toque de sofisticação.

Ficha Técnica do Jeep Compass Longitude 2026

Aqui vão os detalhes técnicos que você vai adorar saber:

Motor: 1.3 Turbo Flex

1.3 Turbo Flex Câmbio: Automático, 6 marchas

Automático, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 185 cv (Etanol)

185 cv (Etanol) Torque: 27,5 kgfm (E/G)

27,5 kgfm (E/G) Velocidade Máxima: 206 km/h

206 km/h Aceleração: 0-100 km/h em 9,2 segundos

0-100 km/h em 9,2 segundos Consumo: 7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina) na cidade

7,2 km/l (Etanol) / 10,1 km/l (Gasolina) na cidade Comprimento: 4.404 mm

4.404 mm Capacidade do tanque: 55 litros

Às vezes, quem dirige sabe como cada detalhe conta, seja na cidade ou na estrada. O novo Jeep Compass Longitude 2026 parece estar preparado para encarar os desafios do dia a dia e, claro, para aquelas viagens de fim de semana que todos adoram.