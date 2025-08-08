Notícias

Santo do dia: oração de São Caetano, padroeiro do pão

Foto de Diego Marques Diego Marques
No dia 7 de agosto, a Igreja Católica comemora a memória de São Caetano de Thiene, conhecido também como o Santo da Providência. Ele é o padroeiro dos trabalhadores, do pão e dos administradores. São Caetano fundou a Congregação dos Teatinos e é lembrado por sua intensa devoção à Eucaristia, além de sua dedicação em renovar o clero e ajudar os necessitados. O santo faleceu em 1547, na cidade de Nápoles, e foi canonizado em 1671.

A devoção aos santos é uma prática comum na fé cristã e envolve milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses santos servem como inspirações, ouvem as orações dos fiéis e representam exemplos de vida cristã. O calendário litúrgico da Igreja dedica um dia a cada santo, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

São Caetano e sua importância

No dia 7 de agosto, São Caetano é invocado especialmente por aqueles que buscam um emprego ou atravessam dificuldades financeiras. Ele também é considerado um protetor dos gestores públicos e profissionais da administração. A sua devoção é particularmente forte em regiões da América Latina, onde muitas pessoas recorrem a ele em tempos de crise.

Oração a São Caetano

Os fiéis costumam fazer a seguinte oração em honra a ele:

"Glorioso São Caetano, que sempre confiaste na Providência Divina e jamais deixaste de socorrer aqueles que te invocam com fé, intercede por nós junto a Deus Pai. Concede-nos trabalho digno, pão de cada dia e esperança nos momentos de provação. Ensina-nos a viver com simplicidade e generosidade, confiando sempre no amor de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém."

História de São Caetano

São Caetano de Thiene nasceu em 1480, na cidade de Vicenza, na Itália. Desde a juventude, mostrou um grande zelo espiritual e uma forte dedicação ao bem-estar dos outros. Ele estudou Direito Civil e Canônico e foi ordenado sacerdote em 1516. Com a intenção de reformar a vida religiosa, fundou, em 1524, a Congregação dos Clérigos Regulares, conhecidos como Teatinos, ao lado de João Pedro Carafa, que se tornaria o Papa Paulo IV. A congregação tinha como objetivo reviver o espírito dos primeiros cristãos, focando em oração, pobreza e apostolado.

Além disso, São Caetano é conhecido por sua fervorosa devoção à Eucaristia, promovendo a comunhão frequente e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Preparou-se por três meses antes de celebrar sua primeira Missa. Nos últimos anos de vida, ofereceu-se como vítima em meio aos conflitos que aconteciam em Nápoles. Ele faleceu em 7 de agosto de 1547. O atual Papa Francisco, conhecido por sua ligação com o santo, celebrou várias missas em sua homenagem enquanto era arcebispo de Buenos Aires.

