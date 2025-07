Preço e ficha técnica de carros na Fipe

A Fiat Strada Ultra 2026 chegou com força total para quem busca uma picape compacta cheia de estilo e recursos. Junto com a versão Ranch, essa belezinha apresenta um conjunto completo de itens de série e é capaz de carregar até 650 kg na caçamba. O preço sugerido? R$ 146.980 — um investimento que promete retorno em conforto e praticidade.

Olha só, a picape não trouxe mudanças no design ou na mecânica para 2026. O modelo continua a ser equipado com o robusto motor 1.0 Turbo 200 Flex, que entrega até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. E o torque? Ele se mantém em 20,4 kgfm, perfeito para quem adora sentir a resposta do motor logo de cara. Ele é combinado com um câmbio automático CVT que simula sete marchas, uma mão na roda em qualquer situação, seja no trânsito ou nas estradas.

As vendas da Strada são um sucesso: segundo a Fenabrave, foram emplacadas 62.703 unidades no primeiro semestre de 2025, o que a posicionou como líder absoluta entre os comerciais leves no Brasil. Para se ter uma ideia, o segundo colocado, o Volkswagen Polo, vendeu 57.217 unidades, e o T-Cross ficou com 44.532. Não é à toa que a Strada conquistou o coração dos brasileiros!

Itens de série do Fiat Strada Ultra 2026

Quando se trata de equipamentos, a Strada Ultra faz bonito. Desde o ar-condicionado digital automático até os airbags laterais e duplos, tudo foi pensado para o conforto e segurança dos ocupantes. E quem não curte um volante com costura vermelha e bancos em couro exclusivos, não é mesmo?

A central multimídia com tela de 7” é um destaque à parte, perfeita para quem gosta de estar conectado durante as viagens. Muita gente adora a sensação de controle que um bom sistema de estabilização traz, e a Strada tem isso de série. Os cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura também são uma adição que não passa despercebida.

Além disso, não podemos deixar de mencionar a câmera de ré e os faróis de neblina em LED. Se você já pegou uma chuva inesperada, sabe como um bom farol pode fazer a diferença na hora de dirigir com segurança.

A picape ainda vem com um design diferenciado, que realmente se destaca. As rodas de liga leve aro 16” adicionam um toque esportivo, e o protetor de caçamba é perfeito para quem transporta carga com frequência. E para você que gosta de praticidade, os ganchos para amarração de carga na caçamba são um verdadeiro amigo na hora de organizar tudo que precisa ser transportado.

Ficha Técnica do Fiat Strada Ultra 2026

A ficha técnica é um prato cheio para quem curte detalhes. Vamos dar uma olhada nas principais características:

Motor : 1.0 200

: 1.0 200 Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 130 cv a 5.750 rpm (etanol)

: 130 cv a 5.750 rpm (etanol) Torque : 20 kgfm a 1.750 rpm (E / G)

: 20 kgfm a 1.750 rpm (E / G) Velocidade Máxima : 180 km/h

: 180 km/h Aceleração (0-100 km/h) : 9,5 s

: 9,5 s Consumo Cidade (E / G) : 7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G)

: 7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G) Consumo Estrada (E / G) : 9,3 km/l (E) / 12 km/l (G)

: 9,3 km/l (E) / 12 km/l (G) Dimensões : 4.474 mm de comprimento; 1.732 mm de largura; 1.595 mm de altura

: 4.474 mm de comprimento; 1.732 mm de largura; 1.595 mm de altura Entre-eixos : 2.737 mm

: 2.737 mm Altura do Solo : 210 mm

: 210 mm Tanque de Combustível : 55 litros

: 55 litros Carga Útil : 650 kg

: 650 kg Rodas e Pneus : Liga leve, 205/60 R16 (dianteiro/traseiro)

: Liga leve, 205/60 R16 (dianteiro/traseiro) Garantia: 36 meses

É uma picape que entrega muito em termos de funcionalidade e estilo. Com um conjunto que agrada tanto na cidade quanto na estrada, a Strada com certeza entrou para o hall das preferidas. Para quem adora dirigir, essa é uma opção de peso!