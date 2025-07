Adam Sandler fala sobre o papel das filhas em ‘Happy Gilmore 2’

Adam Sandler Lança "Happy Gilmore 2" com Filhas em Elenco

O ator Adam Sandler está de volta ao cinema com o lançamento de "Happy Gilmore 2", que estreou na Netflix no dia 25 de julho. Quase 30 anos depois do sucesso do primeiro filme, Sandler retoma seu icônico personagem, Happy Gilmore, em uma nova jornada.

Filhas de Sandler no Filme

Nesta sequência, as filhas de Adam Sandler também fazem aparições. Sadie, de 19 anos, interpreta Charlotte, enquanto Sunny, de 16 anos, assume o papel de Vienna, a filha de Happy. As duas já participaram de outros projetos com seu pai, mostrando que seguir os passos dele é algo familiar para elas. Recentemente, elas também atuaram em "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", no ano de 2023.

O Que Esperar de "Happy Gilmore 2"?

Na nova trama, Happy Gilmore se afasta do golfe após um trágico acidente. Ele retorna ao esporte para arrecadar 300 mil dólares, quantia necessária para que sua filha Vienna ingresse em uma renomada escola de balé em Paris. Durante essa jornada, ele reencontra Shooter McGavin, vivido por Christopher McDonald, e enfrenta um magnata das bebidas energéticas que quer modernizar o golfe de maneira extrema.

Vida Familiar e Carreira

Adam Sandler, que é casado com a atriz e modelo Jackie Sandler, expressa grande orgulho pela dedicação de suas filhas à atuação. Em declarações, ele comentou sobre como é gratificante ver as meninas se interessando por cinema e trabalhando duro para aprimorar suas habilidades. Para ele, é uma alegria imensa ter a família envolvida em seu trabalho.

As irmãs Sandler, além de seus papéis em "Happy Gilmore 2", também ganharam atenção nas redes sociais. Em um momento marcante, um vídeo da festa de bat mitzvah de Sunny se tornou viral, com a presença de convidados famosos e apresentações de artistas renomados.

Conclusão

"Happy Gilmore 2" promete resgatar a essência do primeiro filme, ao mesmo tempo que traz novas histórias e desafios para Happy e sua família. A combinação do talento de Adam Sandler e a participação de suas filhas certamente trará momentos divertidos e emocionantes para o público.