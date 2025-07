Preço e ficha técnica de carros na Fipe

A Fiat Strada Ranch 2026 é a cereja do bolo da picape da marca aqui no Brasil! Com um preço sugerido de R$ 146.990, essa belezinha se mantém como a favorita nas vendas, ultrapassando tanto os carros de passeio quanto os comerciais leves. Entre janeiro e junho de 2025, foram emplacadas mais de 62 mil unidades, um verdadeiro sucesso nas ruas.

Nos modelos Ranch e Ultra, o motor 1.0 Turbo 200 Flex é o coração pulsante. Ele bate forte, entregando até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. E o torque de 20,4 kgfm garante uma resposta rápida sempre que você precisa daquela aceleração extra. O câmbio é automático CVT, que simula até sete marchas, perfeito para quem busca conforto no dia a dia.

A Strada 2026 pode ser adquirida na clássica cor Preto Vulcano, sem nenhum custo extra. Mas se você gosta de se destacar, pode optar pelas cores Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa, que têm um leve acréscimo de R$ 990. As opções metálicas, como Cinza Silverstone e Prata Bari, custam R$ 2.290 a mais. Cada cor sela o estilo que você quer dar ao seu carro.

Equipamentos da Fiat Strada Ranch 2026

A Strada Ranch 2026 traz uma lista de equipamentos que impressiona. Começando pela segurança, ela vem com airbags laterais e frontais, e alerta de uso do cinto de segurança. O conforto também é prioridade com ar-condicionado digital automático e uma central multimídia com tela de 7 polegadas — ideal para ninguém se perder no caminho.

Além disso, a picape conta com design exclusivo da linha Ranch, com costuras marrons que dão um toque especial. Outros itens que fazem a diferença são a direção elétrica e faróis de neblina em LED, que são um verdadeiro achado para quem já pegou aquela estrada nebulosa.

E quem precisa carregar carga, pode esperar por ganchos para amarração na caçamba e uma luz que ilumina todo o espaço. Ah, e não esqueça da câmera de ré, que faz toda a diferença na hora de estacionar!

Ficha técnica da Fiat Strada Ranch 2026

Vamos olhar mais de perto o que esse modelo traz:

Motor: 1.0 200

1.0 200 Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv (etanol) a 5750 rpm

130 cv (etanol) a 5750 rpm Torque: 20 kgfm a 1750 rpm

20 kgfm a 1750 rpm Velocidade Máxima: 180 km/h

180 km/h Aceleração (0 a 100 km/h): 9,5 segundos

9,5 segundos Consumo na Cidade: 7,7 km/l (etanol) / 11,1 km/l (gasolina)

7,7 km/l (etanol) / 11,1 km/l (gasolina) Consumo na Estrada: 9,3 km/l (etanol) / 12,0 km/l (gasolina)

9,3 km/l (etanol) / 12,0 km/l (gasolina) Dimensões: 4.474 mm de comprimento e 1.732 mm de largura

4.474 mm de comprimento e 1.732 mm de largura Altura: 1.595 mm

1.595 mm Entre-eixos: 2.737 mm

2.737 mm Altura do Solo: 210 mm

210 mm Tanque de Combustível: 55 litros

55 litros Capacidade de Bagagem/Carga: 844 litros

844 litros Peso Líquido: 1.174 kg

1.174 kg Carga Útil: 650 kg

650 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 205/60 R16

Liga leve, 205/60 R16 Garantia: 36 meses em geral, para motor e câmbio também

Olha, quem já rodou com a Strada sabe que ela tem espaço e conforto que agradam de verdade. Você está pensando em dar uma volta? Imagine como ela responde na estrada — uma delícia!