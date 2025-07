Por que a máquina de exportação da China se mantém ativa apesar das tarifas dos EUA

Chinese leader Xi Jinping's administration is aiming for GDP growth of around 5% this year.

As exportações da China para os Estados Unidos sofreram uma queda significativa em função das altas tarifas implementadas durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Contudo, o país tem conseguido compensar essa perda com um aumento das vendas para outras nações.

No mês de maio, as remessas da China para os EUA caíram quase 35% em relação ao mesmo período do ano anterior, após os anúncios de tarifas de "Dia da Liberdade". Ainda assim, as exportações totais da China mostraram um crescimento de cerca de 5% nesse mês, devido à expansão do comércio com outras regiões do mundo. Em junho, mesmo com um cessar-fogo nas tensões comerciais, as exportações para os EUA diminuíram em 16%.

No primeiro semestre deste ano, as exportações chinesas para o mundo aumentaram 5,9% em comparação com o ano anterior, contrariando as previsões de uma desaceleração ampla. Esse crescimento foi impulsionado por trocas comerciais com países do Sudeste Asiático, União Europeia, América Latina e Índia.

Esse fenômeno da diversificação das exportações está sendo observado por diferentes analistas. Um relatório recente afirmou que a resistência das exportações chinesas se deve, em parte, à capacidade dos exportadores de redirecionar suas vendas para outros mercados.

No primeiro semestre, enquanto as exportações para os EUA caíram em 25,7 bilhões de dólares, esse valor foi totalmente compensado pelo aumento das exportações para outras regiões, resultando em um crescimento total de 5,9%.

Produtos tecnológicos lideram as exportações

O crescimento nas exportações é especialmente notável nos setores de alta tecnologia e produtos intensivos em capital. As vendas de semicondutores, baterias de lítio, veículos elétricos e peças de máquinas apresentaram crescimento de dois dígitos no primeiro semestre, com uma parcela cada vez maior destinada a compradores fora dos EUA.

As exportações de automóveis da China aumentaram 8,1% no primeiro semestre. No ano passado, apenas 2,1% das exportações de automóveis da China foram para os EUA, enquanto 14,6% foram para a União Europeia. Apesar das altas tarifas impostas pela União Europeia, as exportações de automóveis para esse bloco caíram apenas 5,2%, com quedas principais na Bélgica e na Alemanha, mas um aumento nas vendas para Itália e Espanha.

Essa diversificação está ajudando a compensar as quedas acentuadas em categorias tradicionais e de baixo valor, como brinquedos, móveis e calçados, que tiveram perdas mais severas em função das tarifas e podem ser facilmente substituídos por outros fornecedores.

Os analistas esperam que o crescimento da China desacelere na segunda metade do ano, especialmente à medida que os efeitos do envio antecipado para países de transbordo diminuem. No entanto, as exportações devem continuar a ser um importante fator de crescimento, ajudando o país a atingir uma meta de crescimento de cerca de 5% para este ano.

Caso o crescimento global se mantenha estável e a demanda final continue saudável, as exportações chinesas provavelmente seguirão crescendo, dado seu alto grau de competitividade e as dificuldades para que tarifas bilaterais reduzam significativamente os fluxos comerciais.