Preço e ficha técnica de carros da Fipe

O Toyota Corolla Cross XRE 2026 é a versão intermediária da linha que tem dado o que falar entre os SUVs. Ele está logo abaixo das versões mais sofisticadas como a XRX, GR-Sport e a XRX Hybrid, sendo comercializado por cerca de R$ 191.190. Recentemente, o modelo recebeu um facelift que deixou o visual ainda mais atraente, seguindo o design do Corolla Cross que faz sucesso na Tailândia. As novidades incluem uma grade frontal repaginada, um para-choque renovado, lanternas com um toque moderno e rodas que chamam a atenção.

Motor e Desempenho

Embaixo do capô, o Corolla Cross XRE 2026 não decepciona. Ele vem equipado com o poderoso motor 2.0 Dynamic Force, que proporciona 175 cv de potência a 6.600 rpm e um torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT, e a experiência ao dirigir é bem suave, lembrando como um câmbio inteligente pode fazer a diferença em trechos mais apertados ou quando o trânsito apertar.

Garantia e Confiabilidade

Uma das sacadas legais da Toyota é que ela estendeu para o Corolla Cross o programa de garantia Toyota 10, que já existe na Hilux. O lance é que, ao realizar todas as revisões nas concessionárias nos primeiros cinco anos, o motorista pode garantir mais cinco anos de cobertura. Isso traz um baita alívio, afinal, quem não gosta de ter um carro que é coberto por garantias amplas? Vale a pena lembrar que a renovação é feita anualmente ou a cada 10 mil km, e cobre motor, câmbio, freios, entre outros itens essenciais.

Vendas e Popularidade

Se você está de olho nas estatísticas, em junho, foram emplacadas 5.335 unidades do Corolla Cross no Brasil. Apesar de ter uma leve queda em relação ao mês anterior, ele continua na liderança dos SUVs médios, superando concorrentes como o Jeep Compass, que vendeu 4.546 unidades. É válido notar como a popularidade do modelo se mantém alta, e isso é mérito de um bom conjunto de qualidade, design e confiabilidade.

Itens de Série do Corolla Cross XRE 2026

Se você gosta de tecnologia, vai adorar os itens de série que vêm com o Corolla Cross XRE 2026. Ele possui duas entradas USB traseiras para carregar dispositivos, um sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters, ar-condicionado digital automático com um toque de sofisticação no acabamento e até carregador de celular por indução.

O painel é outro destaque. Com uma tela TFT de 12,3” que parece até um tablet, ele é super intuitivo e traz todas as informações que você precisa enquanto dirige. A direção elétrica progressiva dá um toque de leveza ao manobrar, especialmente em ruas mais estreitas. Ah, e o retrovisor interno com função antiofuscante? Uma mão na roda no trânsito noturno.

Os faróis também são um show à parte, com acendimento automático e regulagem de altura. O sistema de freio é eletrônico, o que facilita a vida em subidas e descidas. E se você é do tipo que leva a família ou amigos, o porta-malas de 440 litros é um importante aliado para viagens ou compras.

Segurança em Primeiro Lugar

Quando o assunto é segurança, o Corolla Cross não faz feio. Ele vem preparado com 7 airbags, controle de cruzeiro adaptativo e câmera de ré, que ajuda muito na hora de estacionar, especialmente em espaços mais justos. Para os mais precavidos, tem também cintos de segurança com pré-tensionadores, limitadores de força e ajuste de altura. É segurança pensando em cada detalhe.

Ficha Técnica

Por fim, para aqueles que curtem números, aqui está a ficha técnica do Corolla Cross XRE 2026:

Motor: 2.0 Dynamic Force

2.0 Dynamic Force Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 175 cv a 6.600 rpm

175 cv a 6.600 rpm Torque: 21,3 kgfm a 4.400 rpm

21,3 kgfm a 4.400 rpm Consumo Cidade: 8,2 km/l (Etanol) / 11,7 km/l (Gasolina)

8,2 km/l (Etanol) / 11,7 km/l (Gasolina) Consumo Estrada: 9 km/l (Etanol) / 13 km/l (Gasolina)

9 km/l (Etanol) / 13 km/l (Gasolina) Comprimento: 4.460 mm

4.460 mm Largura: 1.825 mm

1.825 mm Altura: 1.620 mm

1.620 mm Entre-eixos: 2.640 mm

2.640 mm Altura livre do solo: 161 mm

161 mm Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Porta-malas: 440 litros

440 litros Peso líquido: 1.420 kg

1.420 kg Rodas e pneus: Liga leve, 225/50 R18

Liga leve, 225/50 R18 Garantia: 60 meses

É um carro que encanta pela combinação de estilo, tecnologia e segurança, possuindo todos os atributos para agradar quem ama dirigir.