Trump determina a liberação de depoimentos do caso Epstein

Na última quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a secretária de Justiça Pam Bondi irá solicitar a divulgação de todos os depoimentos do júri no caso do financista Jeffrey Epstein. Trump justificou a solicitação afirmando que Epstein recebe “uma quantidade ridícula de atenção”. Após o comunicado do presidente, Bondi afirmou que a equipe está pronta para fazer o pedido ao tribunal na próxima sexta-feira.

Para que os depoimentos sejam realmente divulgados, o tribunal precisa aprovar essa solicitação. Trump enfrenta pressão crescente de apoiadores e grupos republicanos, que pedem transparência em relação aos documentos relacionados à investigação, que estão sob a guarda do FBI. Este apelo se intensificou nos últimos dias, com exigências para que o Departamento de Justiça esclareça o conteúdo dos arquivos e revele qualquer pessoa envolvida que ainda não tenha sido identificada publicamente.

Em seu comunicado, Trump reiterou que a situação está sendo exagerada e denominada uma fraude pelo Partido Democrata. Ele pediu o fim do que chama de “golpe dos democratas”. Na quarta-feira, Trump havia provocado descontentamento entre seus apoiadores ao afirmar que a existência dos arquivos é uma farsa inventada por opositores políticos, sugerindo que aqueles que acreditam na necessidade de sua divulgação são ex-apoiadores enganados.

Trump criticou ainda os democratas, dizendo que eles não sabem como governar ou escolher candidatos vitoriosos. Ele chamou a questão relacionada a Epstein de uma “farsa” em que alguns de seus apoiadores teriam se envolvido sem cautela. O presidente comentou que esses apoiadores ainda não entenderam as lições do passado.

Essa declaração não foi bem recebida nem mesmo entre os usuários da rede social de Trump, onde muitos lamentaram a falta de cumprimento das promessas de campanha. Os comentários indicaram preocupações sobre o controle do Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato em 2026.

Jeffrey Epstein, que foi acusado pela primeira vez em 2006 de abuso sexual, foi preso novamente em 2019 sob a acusação de tráfico de menores e morreu na prisão de Nova York. As autoridades afirmam que sua morte foi um suicídio.