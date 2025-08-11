Preço e data de chegada do novo Dodge Charger a gasolina

Quando a Dodge lançou a nova geração do Charger no ano passado, trouxe uma surpresa e tanto para a galera apaixonada por muscle cars: ele seria exclusivamente elétrico. Isso deixou muitas pessoas com opiniões divididas. Essa mudança fazia parte das diretrizes do ex-CEO Carlos Tavares, que deixou a Stellantis após as marcas norte-americanas perderem espaço nos EUA, sendo criticadas por um “DNA muito europeu”.

Mas, a boa notícia é que a Dodge, assim como a Ram, está voltando às origens! Enquanto a linha de picapes celebrou o retorno do motor Hemi V8 na 1500, a Dodge está apostando forte no novo Charger Sixpack. Esse modelo vem equipado com um motor Hurricane-6 3.0 biturbo e, de brinde, traz tração integral de série. E aí, você prefere a versão cupê ou sedã? O sedã sai por uns US$ 2.000 a mais.

O Charger Sixpack não é só mais uma versão qualquer. A estrutura é bem legal e mantém o estilo do elétrico, mas com alguns upgrades que fazem todo sentido: um design de grade mais tradicional para um melhor resfriamento, suspensão dianteira multi-link e traseira independente. Isso significa que você vai sentir uma evolução no comportamento dinâmico ao dirigir.

Vamos aos números? A versão de entrada R/T tem 426 cv e 64,75 kgfm de torque, começando em US$ 51.990 (cerca de R$ 280.746) para o cupê e US$ 53.990 (aproximadamente R$ 291.546) no sedã. Se você quer mais adrenalina, o Scat Pack High-Output (HO) eleva a potência para 558 cv e 73,4 kgfm, com preços a partir de US$ 56.990 (R$ 307.746) no cupê e US$ 58.990 (R$ 318.546) no sedã. Ambas vêm com câmbio automático de oito marchas e tração integral.

Agora, para os amantes de desempenho: no Scat Pack, você faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Já o quarto de milha? Passado em 12,2 segundos. Pensa naquela aceleração que faz seu coração disparar!

Todos os Sixpacks contam com um diferencial traseiro autoblocante, escapamento ativo e até um software de “burnout” que trava os freios dianteiros. Pra quem curte acompanhar o rendimento, o pacote Performance Pages exibe dados na central multimídia. E o Scat Pack ainda vem com rodas de 20 polegadas e freios Brembo de seis pistões, o que é um verdadeiro presente para quem gosta de velocidade.

Se você está pensando em optar por um desses, as encomendas para a versão Scat Pack de duas portas começam em 11 de agosto, com entregas previstas para o segundo semestre. Para a configuração R/T e os modelos sedã, a espera vai ser até o primeiro semestre de 2026.

É sempre empolgante ver marcas como a Dodge voltando a suas raízes, trazendo de volta a emotividade que faz a gente vibrar ao dirigir. Afinal, quem não gosta de ouvir aquele ronco forte do motor e sentir a adrenalina nas veias?