Recurso escondido pode prolongar a vida da bateria

A fama do iPhone, da Apple, não é à toa. Reconhecido pela qualidade e tecnologia avançada, ele continua a ser uma escolha popular entre os usuários. Mas, mesmo com todas essas inovações, o aparelho enfrenta uma questão que gera muitas críticas: a saúde da bateria.

Muitas pessoas notam que a bateria do iPhone parece se esgotar mais rapidamente em comparação a outros celulares, especialmente para quem passa o dia todo conectado. Para aliviar esse problema, existem soluções práticas que podem ajudar.

Com o lançamento do iPhone 15, a Apple introduziu um recurso bem interessante chamado “Limite de Carga”. Essa funcionalidade permite que os usuários definam um teto para o carregamento da bateria, o que pode ajudar a aumentar sua vida útil. Quando você evita carregar a bateria até a capacidade total com frequência, isso conserva sua saúde por muito mais tempo.

Para ativar essa função, siga esses passos simples:

Acesse os “Ajustes” do seu iPhone. Vá em “Bateria” e depois em “Carregamento”. Escolha um valor entre 80%, 85%, 90%, 95% ou 100% como limite de carga.

Como melhorar a saúde da bateria em iPhones mais antigos?

Se você tem um modelo mais antigo de iPhone, não se preocupe! Mesmo sem o “Limite de Carga”, ainda há formas de cuidar melhor da sua bateria.

Uma boa alternativa é a Carga Otimizada da Bateria, que pode ser ativada nas configurações. Para isso, faça o seguinte:

Acesse os “Ajustes”. Selecione “Bateria” e, em seguida, “Saúde da Bateria e Carregamento”. Ative ou desative o carregamento otimizado conforme sua preferência.

Esse recurso analisa como você usa o celular e aprende seus padrões de utilização. Assim, o iPhone pode prever o tempo que você irá usar o aparelho e o tempo de carregamento, minimizando o período que a bateria fica em alta carga.

Além disso, algumas ações simples do dia a dia também podem fazer diferença, como ativar o Modo Economia de Energia, diminuir o brilho da tela ou ajustar o tempo de bloqueio automático do dispositivo. Com essas dicas, você pode aproveitar seu iPhone ao máximo!