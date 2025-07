Pré-venda do SUV Leapmotor C11 2026 começa na China

A montadora chinesa Leapmotor está chamando atenção ao lançar as pré-vendas do seu novo crossover modelo C11 2026 na China, com preços a partir de 158.800 yuan, ou cerca de 22 mil dólares. O C11 chega em duas versões interessantes: uma 100% elétrica e outra híbrida com extensor de autonomia.

Quem curte um design moderno vai notar que o C11 passou por boas melhorias. O para-choque dianteiro foi repaginado, agora com faróis integrados, e a traseira ganhou uma lanterna única que traz um visual bem distinto. O legal é que tanto a versão EREV quanto a BEV têm o mesmo estilo externo, com uma grade frontal trapezoidal ativa que dá um toque a mais.

### Interior Moderno

Quando você entra no C11, a primeira coisa que chama a atenção é o painel supermoderno. A antiga configuração com três telas deu lugar a uma enorme tela flutuante de 17 polegadas, que tem resolução 2K. O volante também sofreu uma transformação, agora é em formato de D, e o túnel central foi redesenhado para parecer ainda mais elegante. E não esqueça dos carregadores de celular sem fio, que são uma mão na roda para quem vive na correria do dia a dia.

### Versão Híbrida e Elétrica

Falando da parte técnica, a versão EREV é equipada com um motor a combustão de 1.5 litros que funciona como gerador, junto com uma bateria de 41,7 kWh e um motor elétrico que entrega 200 kW, ou 268 cv. Isso significa que, no modo 100% elétrico, você pode rodar até 210 km. E a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 7,6 segundos. Para quem faz muitas viagens curtas, essa autonomia é bem útil.

Já a versão elétrica é ainda mais interessante, com um motor de 220 kW no eixo traseiro e uma bateria de 81,9 kWh, garantindo até 640 km de autonomia. A aceleração é de impressionantes 0 a 100 km/h em só 6,1 segundos. Para quem adora um carro que responde rápido no trânsito, é uma ótima pedida.

### Recursos de Última Geração

Os preços variam: a versão EREV vai de 158.800 a 168.800 yuan, enquanto a BEV custa entre 165.800 e 175.800 yuan. As versões mais completas trazem tecnologia de ponta, como sensor LiDAR, chip Qualcomm, head-up display com realidade aumentada, bancos de couro Nappa e um sistema de som com 21 alto-falantes. Para quem curte um som de qualidade na estrada, isso é um baita diferencial.

### Crescimento Impressionante

A Leapmotor está se expandindo a passos largos. Em junho de 2025, por exemplo, entregou mais de 48 mil veículos, marcando seu segundo mês consecutivo de recordes em vendas. E a concorrência não para, já que a BYD lançou o Seagull Free Edition com uma autonomia de 405 km, mostrando que o mercado de elétricos está esquentando de vez.

Desde que a Stellantis comprou 20% da Leapmotor em 2024, por uma bagatela de 1,5 bilhão de dólares, a marca ampliou seu portfólio e já lançou outros modelos como o C10 e C16. E olha que outras montadoras chinesas, como a Chery, também estão investindo em novos mercados, já tendo até estreado na Polônia com seus SUVs Tiggo 7 e Tiggo 8.

Com todas essas inovações, dá para ver que os elétricos estão ganhando espaço e tecnologia, tornando-se cada vez mais atraentes para quem ama dirigir.